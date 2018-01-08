護照出包案 李大維：經辦者都逃不了究責

第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部長李大維日前在內部會議中表示，每一位經辦簽字者都逃避不了究責。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北8日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部長李大維日前在內部會議中表示，整起事件在檢討責任歸屬上，每一位經辦簽字者都逃避不了究責，不過自有輕重之別。
知情人士表示，外交部會有後續懲處，包括領事事務局副局長、前後任護照行政組組長、承辦人員等。
李大維日前在外交部內部會議中表示，俗諺說「魔鬼藏在細節裡」，護照內頁誤植的圖案，便是細節裡的一個魔鬼。在事件危機處理方面，外交部確有許多待改進之處，其中最主要是通報機制完全失靈，今後由公眾外交協調會專責及時通報重大事件，第一時間通報部次長，並維繫通報機制的及時性。
李大維表示，這次處理護照內頁圖片誤植案，適逢元旦連假期間，部分單位人力幾乎全數休假，顯見外交部在連續假期人力配置上有瑕疵。農曆春節連假即將到來，各單位正、副主管最好至少有一人在台北待命，以因應突發或緊急狀況。如果發生重大事件時，各單位也要有充足人力及時到外交部應變及處理；未來長假輪值情形，請各單位自行決定。
他說，第二代晶片護照事件發生後，多位上級長官及立委紛紛關切，並質疑外交部為何缺乏警覺性，危機處理脫序。
李大維分析認為，外交部人員多半時間都在國外服務，對國內政治、社會脈動瞭解不足；其次，外交部人員在政府中屬優秀份子，多以菁英自居，對外也不經意表現出菁英主義心態，遇事常自以為是，託詞硬拗，輕忽不同的聲音，以致形成外界觀感不佳。
他說，外交部人員對人態度務必謙和，與民眾接觸或與其他機關人員洽公時，語氣要有「溫度」，切勿以冷冰冰的法規或官僚語言來應對，切忌官腔官調。
第二代晶片護照內頁底圖誤案，去年12月27日前領務局長陳華玉請辭改調參事，前局長、原任駐加拿大代表的龔中誠，也因為未盡督導，遭調離現職，改任辦事。1070108
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