勞團臥軌抗議勞基法修法 警帶回15人

多名反對勞基法修法的勞團成員，8日晚間前往台北火車站第三月台臥軌抗爭，隨後遭警方強制驅離。中央社記者施宗暉攝 107年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）勞工團體抗議勞基法修法，今晚到台北車站臥軌抗議，造成列車停駛、萬名旅客受影響。鐵警局共帶回15人問訊，將依法送辦。



立法院臨時會今天開會，朝野協商勞動基準法部分條文修正案，勞團除在立院周邊抗議外，並發動臥軌抗爭。



勞團人士高喊「拒絕過勞、撤回惡法」和「反對勞基法修惡」等口號，要求立法院暫緩修法，隨即大約有10人陸續突破警方防線，跳下月台臥軌，內政部警政署鐵路警察局和台北市警察局中正第一分局警出動逾百名警力到場維護秩序。



這場臥軌抗議影響到台鐵輸運。根據台鐵統計，截至晚間8時，共影響19列列車、約1萬1250名旅客，上下行列車每趟延誤約10至25分。



勞團臥軌行動共持續近2小時，警方為維護交通秩序和現場人員安全，在晚間7時38分時實施保護帶離，將臥軌的10名勞團人士一一抬離軌道到月台上，約於7時42分完成軌道淨空。



鐵警局表示，共帶回15人（7男、8女）問訊，且多為桃園市產業總工會成員，訊後將依違反公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。



勞團則發表聲明，譴責打壓工會，呼籲政府正視勞工的憤怒，司法的追殺完全無法遏止勞工的的怒火，立即撤回勞基法修法草案。1070108





影片來源：中央社

多名桃園市產業總工會等勞團成員力反勞基法修法，8日晚間跳下台北火車站月台，以臥軌方式要求撤回勞基法修正草案。中央社記者施宗暉攝 107年1月8日

多名反勞基法修法的勞團成員8日晚間到台北火車站臥軌抗爭不願離去，現場員警們隨後實施保護帶離，將臥軌的勞團人士一一抬離到月台上，約至7時42分完成淨空。中央社記者施宗暉攝 107年1月8日

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