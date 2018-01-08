柯建銘：9日起36小時不斷電表決勞基法

立法院8日朝野協商勞動基準法部分條文修正草案，民進黨團總召柯建銘呼籲在野黨團理性討論、逐條協商，「假如能夠說服民進黨，我們也可以接受」。中央社記者徐肇昌攝 107年1月8日
（中央社記者陳俊華、溫貴香、蔡佳伶台北8日電）勞基法部分條文修正草案今天經朝野黨團8小時交換意見，仍未凝聚共識，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，明天院會大體討論後，將進行36小時不斷電表決戰。
立法院長蘇嘉全下午2時30分起召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，協商一路進行到晚間10時40分才結束，但對於關鍵的鬆綁7休1、輪班間隔時間，及休息日加班費改為核實計算等關鍵條文，都未獲共識。
蘇嘉全會後受訪時表示，因為時代力量已經退出協商，所以黨團間的協商沒辦法有結論，請其他黨團如果有共識，可以共同提案來做修正，希望明天能有一些共識之後，就會照議事規則來進行，有提案就來討論，讓大家充分發言。
記者詢問，為何協商最後沒有討論到7休1的部分？蘇嘉全說，7休1部分因為還有立委有意見，所以沒有特別有趨於一致的共識。
柯建銘會後受訪表示，明天院會大體討論前，民進黨團會先確定不可再提勞基法修正草案修正動議，大體討論代表程序已經進行，會匡在目前所提270案的修正動議，再者，一個條文出現5個不同版本，這個邏輯有問題且太多了，會希望國民黨團能夠整合，修法不是軍備比賽。
柯建銘說，朝野要有誠意，明天院會登記發言40幾人，勞基法部分條文修正草案若逐條逐案表決估計要36小時不斷電表決，才有辦法處理完畢，他認為，這種表決是無意義而且荒謬。
國民黨立委蔣萬安協商結束後受訪說，今天進行協商將近10小時，國民黨團秉持一貫立場，就是好好坐下來理性討論，尤其對關鍵的輪班間隔縮減至8小時，以及鬆綁7休1條文。
蔣萬安說，但剛卻突然跳過最關鍵、深水區的鬆綁7休1就結束協商，讓國民黨非常訝異，對此無法接受，為何不在協商時讓大家好好充分論述，他質疑，到底行政部門在怕什麼？
中國國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，明天黨團甲動，一早會發協商通知，請蘇嘉全召集朝野黨團討論勞基法第36條條文修正草案，若民進黨團執意表決，不排除祭出案海戰術與冗長發言進行議事杯葛，表達立場，但會盡最後努力讓一些條文能夠取得共識。
協商結束後，民進黨、國民黨黨團也隨即召集黨團幹部開會，研商明日院會的因應對策。1070108
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