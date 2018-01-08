勞基法修法攻防 藍綠數度口角推擠

立法院8日舉行臨時會，將協商勞基法修正草案，立委在開議前排隊登記發言。中央社記者裴禛攝 107年1月8日

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北8日電）立法院臨時會院會今天開會，朝野為了攸關一例一休的勞基法部分條文修正草案各自出招，雙方在進入議場、登記發言順序時，爆發口角與推擠，所幸未造成衝突。



為了勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，時代力量立委在總統府前靜坐三天要求撤回勞基法修正草案，民進黨立委則在立法院議場前，輪班守夜三天，確保議事能順利進行，國民黨立委今天上午4時也到議場外排隊。



上午7時議場門一開，國民黨團欲以人海戰術搶進議場，民進黨團則由民進黨立委蔡易餘、高志鵬做人牆阻擋，讓民進黨立委劉世芳等人進入，雙方發生推擠；朝野立委進入議場坐定，民進黨立委吳思瑤坐上主席台，發言與遞案登記處都由民進黨立委守住，國民黨立委則是在台下的發言台前排排坐，一度國民黨團因登記發言處異動與民進黨團言詞交鋒，立法院秘書長林志嘉出面協調，未釀衝突。



立法院長蘇嘉全9時宣布開會後，先處理時代力量立法院黨團提出的變更議程案，希望臨時會僅處理民國107年度中央政府總預算案，但遭到民進黨否決。立法院院會目前則先處理總預算案內容的宣讀，雙方暫時休兵。



時代力量立委凌晨在總統府前遭到驅離後，時代力量立法院黨團發出新聞稿指出，目前時代力量立委健康狀況無大礙，回到黨團辦公室稍事休息及討論後續行動後，其餘工作同仁及民眾，視個人狀況回家或到黨團休息。



新聞稿表示，今天可能仍將在立法院內處理勞基法修正草案，時代力量將繼續應戰、堅持立場。1070108





立法院8日舉行臨時會，將協商勞基法修正草案，立委在開議前排隊登記發言，排隊委員對於登記先後向議事人員抗議。中央社記者裴禛攝 107年1月8日

勞工團體8日上午在立法院外青島東路上聚集，抗議勞基法修惡。警方架起層層拒馬，嚴正以待。中央社記者吳翊寧攝 107年1月8日

勞工團體8日上午在立法院外青島東路上聚集，抗議勞基法修惡。中央社記者吳翊寧攝 107年1月8日

勞團8日上午在立法院周邊抗議勞動基準法修法，在青島東路上聚集。中央社記者吳家昇攝 107年1月8日

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