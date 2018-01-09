勞基法進入逐條 立法院將不斷電表決

立法院臨時會9日下午進行勞基法部分條文修正草案廣泛討論，民進黨立委林淑芬（左）發言時間到麥克風消音，國民黨立委黃昭順（右）遞上麥克風，讓林淑芬可以順利講完。中央社記者謝佳璋攝 107年1月9日

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北9日電）立法院臨時會院會今天處理勞動基準法部分條文修正草案，約下午2時30分進入逐條討論，國民黨立委頭綁白布條坐在發言台前抗議；民進黨團將提案延長開會時間直至完成三讀。



朝野立法院黨團上午溝通勞動基準法(簡稱勞基法)部分條文修正草案，許多關鍵條文仍無法達成共識，立法院長蘇嘉全在立法院院會宣布全案進入廣泛討論，約下午2時30分起開始逐條討論。



中國國民黨立委在額頭上綁著「勞權已死」、「過勞」等白布條，並拉開「反對修惡勞基法」大海報，坐在議場的發言台前抗議民進黨修法不周延。



民主進步黨立法院黨團總召柯建銘下午受訪表示，勞基法修正草案已展開逐條討論、發言，民進黨團將提案延長開會時間直到勞基法修正草案完成三讀，也就是展開不斷電表決。



柯建銘說，國民黨提了270案修正動議，陸續撤了60多案，有些朝野沒有異議或是提修正動議的立委不在場希望能夠撤案，民進黨團將提案延長開會時間，不斷電表決直到勞基法部分條文修正草案完成三讀。





立法院臨時會9日處理勞基法部分條文修正草案，民進黨立委林淑芬的座位上放了一本「被討厭的勇氣」。中央社記者謝佳璋攝 107年1月9日

至於何時完成三讀？柯建銘說，情況都在變動中，目前說不準。1070109



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