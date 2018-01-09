北市觀傳局長簡余晏請辭 柯文哲慰留中

台北市觀光傳播局局長簡余晏（圖）9日說，已向市長柯文哲口頭請辭，是因這3年每個月都在辦活動，自己不捨同仁很辛苦，希望暫時休息。中央社記者劉建邦攝 107年1月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天說，觀傳局長簡余晏以「太累」為由向他口頭請辭，他慰留未果，已請副市長陳景峻持續慰留。他強調，台北燈節即將舉辦，「這就是不能跑人的理由」。



簡余晏若確定請辭，將是柯文哲上任3年以來，第23位去職的首長。



柯文哲今天下午出席台北市青少年反毒正義聯盟記者會，會後受訪時表示，觀傳局舉辦一系列活動，包括跨年晚會、台北燈節、杜鵑花節、開齋節、河岸音樂季等，是全台北市政府加班時數最多的單位，簡余晏以「太累」為由向他請辭，他回答說，「太累，那就先放假一個月再來吧」尚未准辭，並請陳景峻持續慰留。



至於簡余晏是否接受慰留，柯文哲連說2次「我不曉得」；不過，研考會內部員工滿意度調查顯示，簡余晏已連續3年吊車尾，加上外傳簡與市長室主任蔡壁如理念不合，外界質疑皆為離職導火線。



柯文哲僅說，觀傳局太血汗，「太辛苦的單位，常常長官滿意度就會差一點。」他也說，團體裡面有不同聲音很正常，「我不會主張一言堂。」強調多元開放是其市府團隊政治價值，簡與蔡不是不合，而是「用力討論」。



觀傳局副局長陳譽馨今天受訪則表示，看到新聞才知道簡余晏要請辭，相當震驚，她說，前幾天還與簡討論未來4年相關規劃，看不出任何異樣，今天上午都在開會，仍未與簡碰面；多名科員也表示詫異。記者致電給簡則未接。



一名不具名科員表示，簡余晏對活動相當要求，任內辦了多項大型活動，包括台北燈節、跨年晚會、河岸音樂季等，「舉辦前多數同仁被操得非常慘，對她怨聲載道。」不過，活動結束後則充滿感謝。



也有一名科員表示，簡余晏與蔡壁如理念不合已久，尤其簡當過民意代表，常會向上反映地方心聲，反而被高層解讀為不合作。1070109



簡余晏：口頭請辭 盼可休息



（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市觀傳局長簡余晏今天說，已向市長柯文哲口頭請辭，是因這3年幾乎每個月都在辦活動，且加班時間很長，希望可暫時休息一段時間，預計回南投陪家人。



台北市政府觀光傳播局局長簡余晏傳出請辭，柯文哲下午接受訪問時說，簡余晏以「太累」為由向他口頭請辭，他慰留未果，已請副市長陳景峻持續慰留。他強調，台北燈節即將舉辦，「這就是不能跑人的理由」。



台北市議會目前仍在審查市府預算，簡余晏列席，她事後在議會受訪時說，已向市長口頭請辭，主要原因是這3年幾乎每個月都在辦活動，觀傳局同仁非常辛苦，且加班時間也很長，才向市長提出辭呈，希望可暫時休息。



至於研考會內部員工滿意度調查顯示，簡余晏已連續3年吊車尾，加上外傳與市長室主任蔡壁如理念不合，外傳是她離職的導火線。



簡余晏表示，媒體報導請辭是因跨年活動和蔡壁如不合，這些都是枝微末節，主要是這3年來幾乎每個月都在辦活動，自己需要休息，且議會審議觀傳局預算還算平順，自己推動的也可繼續履行，才向市長提出口頭請辭，預計陪家人。



她說，觀傳局內的同仁有8成是女性，且這3年來每個六、日都要到各個活動場合，很辛苦，最後還是要感謝市長、市府同仁和民眾支持；簡余晏準備返回議場時，被媒體追問是否接受慰留，她說，「已提出口頭請辭，會休息一段時間」。1070109





簡余晏

生日：1967年2月5日

學歷：

政大新聞碩士、政大新聞系

經歷：

台北市政府觀傳局局長

第10、11屆台北巿中山大同區市議員

報社記者、電台主持人







影片來源：中央社

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