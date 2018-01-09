M503 總統盼國際支持兩岸儘快展開協商

總統蔡英文（中）9日接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」，她說，中國大陸政府片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年1月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，中國大陸政府片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」；她期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。



蔡總統再次重申，在她執政之下，兩岸關係不會暴走，也不會走回不相往來的老路。她強調，「亞太區域和平穩定的現狀，不只是台灣單方面的責任，更是區域內各方都必須一起努力的目標」。



蔡總統今天接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」，做出上述表示，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



蔡總統致詞表示，她期待聽聽訪賓對於今年的展望和分析；費正清中心是亞太研究的重鎮，也與台灣有長期的交流關係。她曾於2011年拜訪該中心，分享台灣在未來10年的政策挑戰，同時了解該中心在促進對台研究和交流上所做的努力。



蔡總統強調，環顧亞太地區，「我們看到機會，也看到了挑戰」。由於訪賓甫結束廈門的訪問，她相信大家對兩岸關係的機會跟挑戰都很有興趣。



蔡總統表示，過去一段時間以來，解放軍在太平洋周邊動作頻繁。這些活動不但迫使區域內的國家都必須做出回應，「也提高了可能造成誤會和錯誤的風險」。



她特別指出，上週中國大陸政府在未經與台灣協商的情況下，片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」。針對此一狀況，她已經指示國安部門，就「國家風險最小化，區域合作最大化」的目標，妥為因應。她期待，國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。



蔡總統指出，一直以來，加強國防是政府最重要的優先政策之一。「一個有能力捍衛自己、抵擋侵略的台灣，才是一個安全的台灣。」身為三軍統帥，她和國軍將領一直致力於提升軍隊的士氣和國防能力。她也已經宣示，未來每一年的國防預算，都會穩定的成長。



她期待費正清中心未來能繼續支持台灣，並再度感謝訪賓在提升台美關係上所做的寶貴努力。



訪賓一行包括該中心主任宋怡明（Michael Szonyi）、共同主任柯慶生（Thomas Christensen）及台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）等人，由外交部長李大維陪同，總統府秘書長吳釗燮也在座。1070109





（中央社製圖）

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