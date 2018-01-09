/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法簡余晏
>rss

M503 總統盼國際支持兩岸儘快展開協商

發稿時間：2018/01/09 15:25

最新更新：2018/01/09 17:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（中）9日接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」，她說，中國大陸政府片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年1月9日總統蔡英文（中）9日接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」，她說，中國大陸政府片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年1月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，中國大陸政府片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」；她期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。

蔡總統再次重申，在她執政之下，兩岸關係不會暴走，也不會走回不相往來的老路。她強調，「亞太區域和平穩定的現狀，不只是台灣單方面的責任，更是區域內各方都必須一起努力的目標」。

蔡總統今天接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」，做出上述表示，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，她期待聽聽訪賓對於今年的展望和分析；費正清中心是亞太研究的重鎮，也與台灣有長期的交流關係。她曾於2011年拜訪該中心，分享台灣在未來10年的政策挑戰，同時了解該中心在促進對台研究和交流上所做的努力。

蔡總統強調，環顧亞太地區，「我們看到機會，也看到了挑戰」。由於訪賓甫結束廈門的訪問，她相信大家對兩岸關係的機會跟挑戰都很有興趣。

蔡總統表示，過去一段時間以來，解放軍在太平洋周邊動作頻繁。這些活動不但迫使區域內的國家都必須做出回應，「也提高了可能造成誤會和錯誤的風險」。

她特別指出，上週中國大陸政府在未經與台灣協商的情況下，片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，「更衝擊了我們一直在努力維持的穩定現狀」。針對此一狀況，她已經指示國安部門，就「國家風險最小化，區域合作最大化」的目標，妥為因應。她期待，國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。

蔡總統指出，一直以來，加強國防是政府最重要的優先政策之一。「一個有能力捍衛自己、抵擋侵略的台灣，才是一個安全的台灣。」身為三軍統帥，她和國軍將領一直致力於提升軍隊的士氣和國防能力。她也已經宣示，未來每一年的國防預算，都會穩定的成長。

她期待費正清中心未來能繼續支持台灣，並再度感謝訪賓在提升台美關係上所做的寶貴努力。

訪賓一行包括該中心主任宋怡明（Michael Szonyi）、共同主任柯慶生（Thomas Christensen）及台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）等人，由外交部長李大維陪同，總統府秘書長吳釗燮也在座。1070109

（中央社製圖）（中央社製圖）

延伸閱讀》美官員談M503：反對陸這類單方面行動

延伸閱讀》M503未先協商 台灣向ICAO表達關切

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP