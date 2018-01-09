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立院二讀 每月加班上限不得逾54小時

發稿時間：2018/01/09 20:45

最新更新：2018/01/09 21:03

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立法院臨時會院會9日處理勞動基準法部分條文修正草案，民進黨團提案延長開會時間直至完成三讀。圖為稍早表決勞動基準法第24條時，國民黨立委頭綁白布條，擺上大海報，不斷發言杯葛。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日立法院臨時會院會9日處理勞動基準法部分條文修正草案，民進黨團提案延長開會時間直至完成三讀。圖為稍早表決勞動基準法第24條時，國民黨立委頭綁白布條，擺上大海報，不斷發言杯葛。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日

（中央社記者陳俊華、王承中台北9日電）立法院臨時會院會今天二讀修正通過勞動基準法第32條條文草案，每月加班上限訂為46小時，雇主經工會或勞資會議同意，延長工時每個月最高54小時，每3個月上限為138小時。

立法院臨時會院會傍晚約5時40分，進入勞基法第32條修正草案逐條討論，朝野立委輪番發言近3小時後，約在晚間8時28分進行表決。出席100人中，60人贊成、35人反對，通過民進黨立法院黨團再修正動議；其中民進黨立委林淑芬、管碧玲、鍾孔炤、江永昌，及無黨籍立委趙正宇等5人投下棄權票。

原規定每月加班上限為46小時，經二讀的修正條文規定，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長的工作時間，一個月不得超過54小時，每3個月不得超過138小時。

二讀條文規定，雇主僱用勞工人數在30人以上，若依規定延長勞工工作時間者，應報當地主管機關備查。

立法院職權行使法規定，第三讀會除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字修正。1070109

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