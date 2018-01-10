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立院二讀 勞工加班可換補休

發稿時間：2018/01/10 00:57

最新更新：2018/01/10 01:12

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立法院臨時會院會約在9日晚間9時20分，進入勞基法第32-1條修正草案逐條討論。圖為稍早表決勞基法第24條時議場情況。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日立法院臨時會院會約在9日晚間9時20分，進入勞基法第32-1條修正草案逐條討論。圖為稍早表決勞基法第24條時議場情況。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日

（中央社記者王承中、陳俊華台北10日電）立法院臨時會院會今天二讀通過勞動基準法第32-1條修正草案，勞工加班後，可依其意願選擇補休，並經雇主同意，依勞工工作時數計算補休時數。

立法院臨時會院會約在9日晚間9時20分，進入勞基法第32-1條修正草案逐條討論，朝野立委輪番發言近2小時後，約在9日晚間11時30分許進行表決，出席98人中，63人贊成、34人反對，通過民進黨立法院黨團再修正動議；其中親民黨立法院黨團總召李鴻鈞投下棄權票。

經二讀條文規定，勞工在正常工作以外或休息日加班後，依勞工意願選擇補休，並經雇主同意，應依勞工工作時數計算補休時數。補休期限由勞雇雙方協商，補休期限屆滿或契約終止未補休，應依延長工作時間或休息日工作當日之工資計算標準發給工資。

立法院職權行使法規定，第三讀會除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，只能進行文字修正。1070110

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