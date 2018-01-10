/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏
>rss

勞基法修正 工商團體：企業勞工雙贏

發稿時間：2018/01/10 11:20

最新更新：2018/01/10 13:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表　107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表　107年1月10日

（中央社記者朱則瑋台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，包括鬆綁7休1、每月加班時數得延長到54小時等內容，全國工總秘書長蔡練生說，加班彈性增加，對企業、勞工來說都是雙贏。

立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生接受中央社記者訪問說，過去勞基法彈性不足，造成企業很大困擾，尤其是7休1部分，如果需出差到美加、歐洲，不可能7天就回來，得以讓勞工休假，法律規範明顯跟現實脫節。

「沒有雇主喜歡讓勞工加班！」蔡練生指出，雇主遇到生產旺季時，得短期間增加產能，跟時間賽跑，不得已情況下才需勞工加班因應，但過往勞基法對加班、休假規定彈性低，因此，雇主只好另聘人手因應，使得企業成本增加，勞工也無法靠加班增加收入，對整體衝擊大，很多中小企業甚至因此關門大吉。

蔡練生表示，現在修法後，可延長工時每個月最高54小時，跟之前相比好很多，54小時也不會造成過勞；其實對企業來說，「加班才是壓榨雇主！」雇主都是不得已才為之，勞工反而有更多加班機會，提高所得，不過，修法後，仍有每3個月138小時上限，總時數沒有增加，彈性還是不夠寬。

修法有關輪班間隔時間部分，更換班次從至少應有連續11小時休息時間，有條件放寬為8小時，蔡練生說，這並非常態使用，會用到8小時多是例外，對護理等特殊產業來說，能有更多彈性面對緊急狀況。

而修法有關勞工的特休假，在年度終結未休的日數，經勞雇雙方協商可遞延到次年度；蔡練生表示，勞工可以積假出國遊玩，或是進修就學，企業遇到特定較忙碌年度時，也能彈性讓勞工多多幫忙，對企業、勞工來說都是雙贏。

蔡練生指出，總結這次修法，希望加班總時數提高到半年300小時，1個月不超過54小時目標，沒有達到，雖然不盡如人意，但比起過去法規仍然進步很多。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰則指出，肯定政府修法魄力，提供企業彈性以及勞工增加收入機會。

賴正鎰說，有關7休1修法部分，對企業幫助大，不過，像是貨運、客運等行業，旺季可能需要2個月甚至3個月調整上班、休息時間，現在的14休2對特定行業來說，仍然不夠。1070110

立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝　107年1月10日立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝　107年1月10日
立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日
立法院臨時會10日三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日立法院臨時會10日三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日

延伸閱讀》立院18小時不斷電完成三讀 勞基法修法重點條文整理

延伸閱讀》勞基法修正 賴清德：提供彈性促成勞資合作

延伸閱讀》勞團立法院外撒冥紙抗議 擬提公投推翻勞基法修法

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP