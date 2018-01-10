勞基法修正 工商團體：企業勞工雙贏

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表 107年1月10日

（中央社記者朱則瑋台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，包括鬆綁7休1、每月加班時數得延長到54小時等內容，全國工總秘書長蔡練生說，加班彈性增加，對企業、勞工來說都是雙贏。



立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生接受中央社記者訪問說，過去勞基法彈性不足，造成企業很大困擾，尤其是7休1部分，如果需出差到美加、歐洲，不可能7天就回來，得以讓勞工休假，法律規範明顯跟現實脫節。



「沒有雇主喜歡讓勞工加班！」蔡練生指出，雇主遇到生產旺季時，得短期間增加產能，跟時間賽跑，不得已情況下才需勞工加班因應，但過往勞基法對加班、休假規定彈性低，因此，雇主只好另聘人手因應，使得企業成本增加，勞工也無法靠加班增加收入，對整體衝擊大，很多中小企業甚至因此關門大吉。



蔡練生表示，現在修法後，可延長工時每個月最高54小時，跟之前相比好很多，54小時也不會造成過勞；其實對企業來說，「加班才是壓榨雇主！」雇主都是不得已才為之，勞工反而有更多加班機會，提高所得，不過，修法後，仍有每3個月138小時上限，總時數沒有增加，彈性還是不夠寬。



修法有關輪班間隔時間部分，更換班次從至少應有連續11小時休息時間，有條件放寬為8小時，蔡練生說，這並非常態使用，會用到8小時多是例外，對護理等特殊產業來說，能有更多彈性面對緊急狀況。



而修法有關勞工的特休假，在年度終結未休的日數，經勞雇雙方協商可遞延到次年度；蔡練生表示，勞工可以積假出國遊玩，或是進修就學，企業遇到特定較忙碌年度時，也能彈性讓勞工多多幫忙，對企業、勞工來說都是雙贏。



蔡練生指出，總結這次修法，希望加班總時數提高到半年300小時，1個月不超過54小時目標，沒有達到，雖然不盡如人意，但比起過去法規仍然進步很多。



中華民國全國商業總會理事長賴正鎰則指出，肯定政府修法魄力，提供企業彈性以及勞工增加收入機會。



賴正鎰說，有關7休1修法部分，對企業幫助大，不過，像是貨運、客運等行業，旺季可能需要2個月甚至3個月調整上班、休息時間，現在的14休2對特定行業來說，仍然不夠。1070110





立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

立法院臨時會10日三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日

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