加班換補休有疑問 勞動部問答集說明

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為勞工工作一景。中央社記者董俊志攝 107年1月10日