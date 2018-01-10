加班換補休有疑問 勞動部問答集說明

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為勞工工作一景。中央社記者董俊志攝 107年1月10日
（中央社記者余曉涵台北10日電）勞基法修法今天三讀通過，外界擔心加班換補休恐讓勞工拿不到加班費，也休不到補休。對此，勞動部晚間提出4點問答說明，強調不會發生這種狀況。
根據勞動部提供的疑義說明，勞工加班，雇主有義務給付加班費，補休選擇權在勞工。
Q1：加班補休法制化後，會不會導致勞工拿不到加班費？
A1：勞工休息日出勤或加班後，雇主本應依勞動基準法第24條規定給付加班費，故雇主不得片面要求勞工補休。如有違反者，依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。
Q2：依照勞工實際加班時數等比例換取補休時數，會不會導致勞動條件的降低？
A2：勞動基準法係規範勞動條件的最低標準，雇主如從優給予補休，例如：依加班費加成標準給予補休者，得依其約定。雇主已與勞工有優於勞動基準法之約定者，任何變更均屬勞動條件之改變，仍須經勞工之同意。呼籲雇主不得因勞動基準法之修正，片面降低勞動條件，損及勞工權益。
Q3：勞工的補休會不會被雇主拿去抵充無薪假？
A3：是否補休，選擇權屬於勞工，應依勞工的意願。勞工提出之補休日期，如果雇主不同意，即屬協商不成立，雇主即應依勞動基準法第24條規定標準給付工資，不會有被雇主拿去抵充無薪假之情事。
Q4：選擇補休後，如果未能補休如何再換取加班費？
A4：勞工如果未能補休，法已明定，雇主仍然應依延長工作時間或休息日工作當日之工資計算標準發給工資，並無疑義。1070110
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