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宏都拉斯總統低調就職 陳副總統不出訪

發稿時間：2018/01/10 19:36

最新更新：2018/01/10 20:24

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外交部10日表示，宏都拉斯總統葉南德茲就職典禮僅邀請駐宏使節觀禮，副總統陳建仁將不出訪。（中央社檔案照片）外交部10日表示，宏都拉斯總統葉南德茲就職典禮僅邀請駐宏使節觀禮，副總統陳建仁將不出訪。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）宏都拉斯共和國總統葉南德茲連任成功，將低調舉行就職典禮，僅邀駐宏國使節觀禮，因此副總統陳建仁將不出訪，由中華民國駐宏都拉斯大使邢瀛輝代表政府出席致賀。外交部表示尊重。

外交部發言人李憲章今天表示，宏都拉斯外交部確認這次就職典禮僅邀請駐宏使節觀禮，「我政府尊重並理解宏國政府之決定」。

宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）告訴中央社記者，因考量宏國選後的國內紛爭，加上葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）胞姊希達（Hilda Hernandez）日前因直升機墜毀而罹難等因素，決定低調舉辦這次總統就職典禮，僅邀請駐宏國的使節出席，未邀請國外重要訪賓。典禮預計1月底舉行。

謝拉說，邀請函已送給中華民國駐宏都拉斯大使館。

謝拉說，僅邀駐宏國大使參加總統就職典禮，不代表兩國關係有變化。他強調， 兩國關係穩固，宏國也沒有邀請其他國家元首出席總統就職典禮。

外交部先前表示，規劃由陳副總統出席參加宏國總統就職典禮。

宏國去年11月26日舉行總統大選，經3週延遲、未決，期間反對陣營宣稱對手舞弊、引發街頭示威，宏國最高選舉法庭去年12月17日宣布葉南德茲連任成功。

李憲章表示，選舉結果公告後，「宏方曾非正式表示將如期舉辦總統就職典禮並盼邀我方出席」，駐館並與宏國外交部持續保持密切聯繫。

外交部表示，總統蔡英文12月底與葉南德茲以視訊方式通聯，申賀當選並就未來雙方合作方向交換意見，葉南德茲也推文感謝，足以象徵兩國邦誼密切友好。

外交部長李大維也代表政府致函宏國外長阿奎洛（Maria Dolores Aguero），祝賀葉南德茲連任。

李憲章說，宏都拉斯與中華民國邦交關係篤睦，雙方共同推動多項合作計畫，未來將在既有友好基礎上，持續強化各項合作。1070110

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