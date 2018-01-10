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立院三讀 7休1輪班間隔有條件放寬

發稿時間：2018/01/10 08:50

最新更新：2018/01/10 13:10

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zoom in 立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文。圖為院長蘇嘉全敲槌通過法案。 中央社記者王飛華攝 107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文。圖為院長蘇嘉全敲槌通過法案。 中央社記者王飛華攝 107年1月10日

（中央社記者劉冠廷、王承中台北10日電）立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

雖經兩天朝野協商勞動基準法部分條文修正草案，但對關鍵的提高每月加班時數、縮短輪班間隔與鬆綁7休1等條文仍無共識，9日開始在院會處理。為阻擋修法，中國國民黨籍立法委員踴躍登記發言表達立場，處理進度十分緩慢。經18小時發言、表決，終於在今天上午三讀修正通過勞基法部分條文。

三讀修正通過條文明定，每月加班上限訂為46小時，雇主經工會或勞資會議同意，延長工時每個月最高54小時，每3個月上限為138小時。

輪班間隔時間部分，現行條文規定，勞工工作採輪班制者，更換班次時至少應有連續11小時休息時間，但施行日期由行政院訂定。

三讀修正通過條文明定，因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。而變更休息時間，也應經工會或勞資會議同意。

此外，雇主依規定變更休息時間者，應經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，始得為之。雇主僱用勞工人數在30人以上者，應報當地主管機關備查。

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。 中央社製表 107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。 中央社製表 107年1月10日

現行條文規定7休1部分，勞工每7日中應有2日休息，其中一日為例假，一日為休假。依規定變更工作時間者，每2週內例假及休息日至少應有4日、每8週內的例假及休息日至少應有16日。

三讀修正通過條文規定，經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定行業，雇主得將例假於每7日週期內調整，即不受最長只能連上6天班限制。

不論每月加班時數延長到54小時、輪班變更休息時間不少於連續8小時及鬆綁7休1的規定，都須經工會或勞資會議同意，且僱用勞工人數在30人以上雇主，如果要延長每月加班時數、縮短輪班間隔休息時間或鬆綁7休1，都應報當地主管機關備查。

三讀修正通過條文也刪除現行法「做1算4、做5算8」規定，工作時間及工資改依實際出勤時間核實計算。

另外，勞工的特休假，在年度終結未休的日數，經勞雇雙方協商可遞延到次年度。如果次年度終結或契約終止仍未休的日數，雇主應發給工資。

三讀修正通過條文也將加班換補休入法，勞工在正常工作以外或休息日加班後，依勞工意願選擇補休，並經雇主同意，應依勞工工作時數計算補休時數。補休期限由勞雇雙方協商，補休期限屆滿或契約終止未補休，應依延長工作時間或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。1070110

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文。圖為國民黨立委不敵民進黨人數優勢舉牌抗議。 中央社記者王飛華攝 107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文。圖為國民黨立委不敵民進黨人數優勢舉牌抗議。 中央社記者王飛華攝 107年1月10日

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