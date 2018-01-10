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勞基法三讀 勞動部將採取4作為

發稿時間：2018/01/10 17:51

最新更新：2018/01/10 18:09

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勞動部長林美珠10日表示，立法院三讀修正通過勞基法部分條文，將於3月1日實行，勞動部會做好把關機制。中央社記者張皓安攝　107年1月10日勞動部長林美珠10日表示，立法院三讀修正通過勞基法部分條文，將於3月1日實行，勞動部會做好把關機制。中央社記者張皓安攝　107年1月10日

（中央社記者余曉涵台北10日電）勞基法修正案今天三讀通過，勞動部長林美珠今天表示，將會採取研擬相關法令及配套措施，以落實法律的執行等4種作為，落實相關修法。

立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

勞動部長林美珠下午召開記者會表示，勞動部會採取4種作為，一、落實修法意旨，保障勞工權益，包含研擬相關法令及配套措施，以落實法律的執行。例外情形的把關機制，勞動部會與各目的事業主管機關在修正條文施行前完成整備。

二、針對中央部會所屬國營事業單位與機構、所轄產業園區內的事業單位（如工業區、加工出口區、科學園區），優先輔導勞資會議之運作；將請各地方政府盡速對轄區內未召開勞資會議的事業單位，發出限期成立勞資會議「催設函」。

三、積極執行勞動條件監督檢查，特別針對國公營事業及涉及公共安全之交通運輸業、醫療院所等採輪班制者，優先實施專案勞檢。

四、建置線上備查系統，供事業單位及地方政府完成備查程序，勞動檢查機關亦能充分掌握適用例外狀況的事業單位，作為勞動檢查輕重緩急的重要參考依據。

林美珠也表示，上週五各部會已經盤點需適用彈性的結果出爐，像是醫療保健人員不會有8小時的彈性，但相關的社福機構可能就有相關需求。

至於交通運輸業的狀況，林美珠則坦言，交通部的確有提出在年節時候、配合政府機關休假、民俗活動等有這些需求，但還必須要再討論。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨補充，輪班換班間距部分，仍以11小時為主，僅允許因「工作特性」或「特殊原因」，於經過中央目的事業主管機關商請勞動部公告後，始得變更休息時間不得少於連續8小時。

謝倩蒨說，7休1例假的排定仍以勞工不得連續逾6日為原則，絕非全面放寬讓所有事業單位均得調整例假，僅允許「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等4類特定情況。

至於新增的條文加班換補休部分，林美珠表示，勞工發生加班事實時，以領取加班費為原則，換取補休為例外，也因為是例外，因此是要由勞工提出需要補休，資方不能單方面說給補休，時間也由勞工來排定。

林美珠指出，施行細則也會有相關規定，希望休息日加班換取補休，在當年度內結清（比照特休假有週年制、曆年制、會計年度等），若來不及的就需要給予加班費，避免出現勞工領不到，也休不到的狀況。1070110

影片來源：中央社

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