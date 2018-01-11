世界棒壘球最新排名 台灣保住第4

世界棒壘總會最新公布棒球世界排名，日本蟬聯冠軍寶座，美國、南韓分居第2、3名，中華隊保住第4名。圖為2017年中華隊在U12世界盃少棒賽獲亞軍。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）世界棒壘總會（WBSC）最新公布的棒球世界排名，日本蟬聯冠軍寶座，美國、南韓分居第2、3名，中華隊雖保住第4名，但與第3名韓國差距拉大，與第5名古巴差距縮小。
棒球世界排名前3名隊伍分別為：日本、美國、韓國，日本持續蟬聯冠軍，美國因在2017年經典賽奪冠，加上重要賽事表現亮眼，與日本差距僅244分，拿下第2名。
中華隊在2017世界棒球經典賽（WBC）以連敗收場，加上重要賽事成績不佳，僅在U12世界盃少棒賽拿下亞軍，因此，世界棒壘總會最新公布的棒球世界排名，積分僅拿下3808分，與去年3901分相比退步，維持第4名。
中華隊雖保住第4，但與第3名南韓的積分差距已從去年的888分增加到1142分；與第5名古巴的積分差距則從領先164分拉近至131分。
排名第5名至第10名的國家分別為古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大。1070111
世界棒壘總會最新公布棒球世界排名，日本蟬聯冠軍。（圖取自世界棒壘總會官網www.wbsc.org）
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