劉世芳退選 不願見初選激化對立[影]

影片來源：中央社

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨立委劉世芳今天在多位立委、市議員和支持者的陪同下宣布退出高雄市長選舉。媒體質疑是否是民調落後的因素，她說，不願因為初選激化造成對立。



劉世芳下午4時在左營立委服務處召開記者會宣布退出市長初選。她的表情嚴肅，唸著預擬的「不捨價值扭曲，忍痛勇退」聲明，包括昔日市府團隊出身的立委賴瑞隆、邱志偉、鍾孔炤與近十位市議員都出席記者會。



百餘名支持者聞訊趕到給劉世芳送暖，有人不捨她投入初選一年多的努力，高喊「堅持」「不要放棄」「加油」，劉世芳抿著嘴和幕僚一起鞠躬表達歉意。近20分鐘的記者會過程，劉世芳表現堅強，不過當支持者上前給予擁抱、鼓勵時，她忍不住紅了眼眶。媒體關心她的下一步，劉世芳也只簡短回應「堅持高雄價值、繼續改革」。



劉世芳在聲明中指出，從政以來可以跟隨市長陳菊共同打造高雄價值，是此生最大的光榮。昨晚有向市長報告不參加初選的決定，今天中午向市長再次確認，相信市長會支持並相挺她所作的決定。



劉世芳說，作了這個對不起鄉親決定，但她會繼續為堅信的價值奮鬥，也呼籲支持者不要因一時失望而動搖改革信念。



媒體詢問「不參加初選是否是因為民調落後太多」，劉世芳說，初選尚未開始，她擔心的是初選被激化並造成對立，甚至黨的分裂，這是她不願看到的；再者，擔心陳菊執政12年的政績和價值，凝聚的力量恐就此散掉。媒體關心退選後是否有特定支持對象，她回應「謝謝、祝福所有參選人」。



劉世芳表示，決定參選高雄市長就是要延續改革的理想，不管在偏鄉或是市區都感受到市民的期待與支持。自己支持度穩定上升，但對立也不斷激化，在初選的關鍵時刻，她作了一個困難的考量，那就是「要不要為了勝選而進一步升高選戰對立？」



她提及，因為陳菊支持她而飽受攻擊，令人痛心的是單純的回憶錄被和初選扯在一起，她擔心激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心，所以作出不參加市長初選的決定。1070111





民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日下午4時於高雄服務處召開記者會，宣布退出民進黨高雄市長初選，並率團隊成員向支持者鞠躬致歉。中央社記者董俊志攝 107年1月11日

民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日宣布退出民進黨高雄市長初選，下午並召開記者會親自說明，有支持者到場給予擁抱致意。中央社記者董俊志攝 107年1月11日

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