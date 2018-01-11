/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

劉世芳退選 不願見初選激化對立[影]

發稿時間：2018/01/11 18:08

最新更新：2018/01/11 19:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中央社

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨立委劉世芳今天在多位立委、市議員和支持者的陪同下宣布退出高雄市長選舉。媒體質疑是否是民調落後的因素，她說，不願因為初選激化造成對立。

劉世芳下午4時在左營立委服務處召開記者會宣布退出市長初選。她的表情嚴肅，唸著預擬的「不捨價值扭曲，忍痛勇退」聲明，包括昔日市府團隊出身的立委賴瑞隆、邱志偉、鍾孔炤與近十位市議員都出席記者會。

百餘名支持者聞訊趕到給劉世芳送暖，有人不捨她投入初選一年多的努力，高喊「堅持」「不要放棄」「加油」，劉世芳抿著嘴和幕僚一起鞠躬表達歉意。近20分鐘的記者會過程，劉世芳表現堅強，不過當支持者上前給予擁抱、鼓勵時，她忍不住紅了眼眶。媒體關心她的下一步，劉世芳也只簡短回應「堅持高雄價值、繼續改革」。

劉世芳在聲明中指出，從政以來可以跟隨市長陳菊共同打造高雄價值，是此生最大的光榮。昨晚有向市長報告不參加初選的決定，今天中午向市長再次確認，相信市長會支持並相挺她所作的決定。

劉世芳說，作了這個對不起鄉親決定，但她會繼續為堅信的價值奮鬥，也呼籲支持者不要因一時失望而動搖改革信念。

媒體詢問「不參加初選是否是因為民調落後太多」，劉世芳說，初選尚未開始，她擔心的是初選被激化並造成對立，甚至黨的分裂，這是她不願看到的；再者，擔心陳菊執政12年的政績和價值，凝聚的力量恐就此散掉。媒體關心退選後是否有特定支持對象，她回應「謝謝、祝福所有參選人」。

劉世芳表示，決定參選高雄市長就是要延續改革的理想，不管在偏鄉或是市區都感受到市民的期待與支持。自己支持度穩定上升，但對立也不斷激化，在初選的關鍵時刻，她作了一個困難的考量，那就是「要不要為了勝選而進一步升高選戰對立？」

她提及，因為陳菊支持她而飽受攻擊，令人痛心的是單純的回憶錄被和初選扯在一起，她擔心激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心，所以作出不參加市長初選的決定。1070111

民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日下午4時於高雄服務處召開記者會，宣布退出民進黨高雄市長初選，並率團隊成員向支持者鞠躬致歉。中央社記者董俊志攝　107年1月11日民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日下午4時於高雄服務處召開記者會，宣布退出民進黨高雄市長初選，並率團隊成員向支持者鞠躬致歉。中央社記者董俊志攝　107年1月11日
民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日宣布退出民進黨高雄市長初選，下午並召開記者會親自說明，有支持者到場給予擁抱致意。中央社記者董俊志攝　107年1月11日民主進步黨籍立法委員劉世芳（右2）11日宣布退出民進黨高雄市長初選，下午並召開記者會親自說明，有支持者到場給予擁抱致意。中央社記者董俊志攝　107年1月11日

延伸閱讀》劉世芳退出高雄市長初選 民進黨中央事先不知情

延伸閱讀》陳菊勉劉世芳 轉換戰場繼續努力

延伸閱讀》劉世芳不選高市長 陳其邁：繼續君子之爭

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP