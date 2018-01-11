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勞基法修正 賴清德：林美珠展現責任擔當[影]

發稿時間：2018/01/11 11:36

最新更新：2018/01/11 13:17

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影片來源：中央社

（中央社記者顧荃台北11日電）立法院院會昨天三讀修正勞基法，行政院發言人徐國勇今天說，有媒體報導昨天行政院長賴清德沒感謝勞動部長林美珠就是有心結，這是不好的解讀，林美珠的功勞不會被抹滅。

立法院三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

徐國勇說，賴清德昨天受訪時是公開對外表達感謝，因此提到對立法院的感謝，今天在院會內是對行政院內部表達感謝；有部分媒體報導說昨天賴清德沒感謝林美珠就是有心結，這是不好的解讀，林美珠的功勞不會被抹滅，而且林美珠也沒有反對修法。

徐國勇轉述，賴清德上午在行政院院會中表示，他昨天已公開感謝立法院長蘇嘉全、立院副院長蔡其昌以及朝野立法委員的支持，今天他也要感謝行政院副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、副秘書長何佩珊、勞動部長林美珠及相關部會首長共同的努力。

賴清德說，他要特別感謝林美珠，在過程中展現了政務官難能可貴的責任與擔當，特別是此刻身體有恙，但仍扛起所有責任，不計毀譽，承擔各種批評，完成歷史性的工作。尤其是修法要賦予彈性，工作拿捏本身就困難，社會持不同意見，一波又一波激烈的過程，大家都看到了，但林美珠都沒有退縮，充分展現政務官的責任與堅持精神，令人欽佩，非常感謝。

另外，賴清德在院會中也表示，政府保障勞工權益的決心從未改變，這次修法過程中社會所關切的各項議題，特別是要注意勞方弱勢的部分，請勞動部與相關部會持續進行溝通並適時檢討。

勞動部次長施克和表示，在勞方弱勢部分，未來行政措施有兩大部分，一是勞工集體協商能量，也就是工會跟勞資會議，目前規劃先輔導國公營事業跟產業園區廠商確實執行，接著再擴及其他事業單位；另一個是勞檢，勞動部對於勞工安全衛生跟勞動條件，「勞檢沒有空窗期」。1070111

勞基法修正 賴清德：林美珠展現責任擔當[影]

延伸閱讀》加班換補休有疑問 勞動部問答集說明

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