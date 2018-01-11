軍公教加薪未到位 賴清德公開信說明

行政院長賴清德在公開信中提及軍公教人員加薪3%，將於立法院通過總預算後回溯至1月薪資裡。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院發言人徐國勇今天在臉書公布院長賴清德給公務員的信，提及軍公教人員加薪3%在今年1月還沒加，是因為立法院尚未通過總預算，將與立委溝通，通過後可回溯至1月薪資裡。



賴清德表示，他服務公職多年，深知政務要能穩健推動，政府要能有效運作，仰賴的都是公務員願意以服務人民為己責，不辭辛勞的默默付出。



賴清德說，因此他在上任後即重新調整原本107年度總預算案，為全體軍公教人員加薪3%，一來，感謝同仁的付出與努力；二來，是藉由政府帶頭加薪，帶動民間企業一併加薪，以促進內需、刺激經濟成長。



他表示，近日有媒體報導公務員1月份的薪資仍未加薪，他在此特別說明，由於加薪預算屬新增計畫，必須等立法院審議通過後才能動支，政院會在立法院臨時會中，積極與立委溝通說明，讓107年度總預算案順利通過，屆時加薪3%額度即可回溯至1月的薪資裡，讓全體軍公教人員在農曆過年前，都能加添彩頭喜氣。



賴清德表示，新的一年期盼能與公務員繼續一起努力，共同建設台灣成為安居樂業及安身立命的好所在，為下一代開創充滿希望的未來。1070111



