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貨輪撞垮起重機 聯興要求13億擔保

發稿時間：2018/01/12 18:44

最新更新：2018/01/12 19:31

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德國籍貨輪梅爾斯輪日前靠泊基隆港時撞垮聯興公司所屬橋式起重機，造成逾百貨櫃受損。聯興公司盼儘快取得船東擔保函（LOU），以解決後續貨櫃轉運等問題。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝　107年1月12日德國籍貨輪梅爾斯輪日前靠泊基隆港時撞垮聯興公司所屬橋式起重機，造成逾百貨櫃受損。聯興公司盼儘快取得船東擔保函（LOU），以解決後續貨櫃轉運等問題。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝　107年1月12日

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）貨輪梅爾斯輪日前靠泊基隆港時撞垮聯興公司所屬橋式起重機，並造成114個貨櫃受損。聯興公司董事王進興說，已向船東提出要求出具13億元擔保函（LOU）。

航港局、聯興國際物流股份有限公司、船東代表等單位今天持續召開會議，王進興指出，會議中討論碼頭受損部分擬由基隆港務分公司提出求償，聯興公司則希望能盡快取得船東的擔保函（LOU），以便解決後續貨櫃轉運等問題。

基隆港務分公司表示，現正與聯興公司及航港局等單位協調中，目前尚未確定受損狀況及求償金額。

至於梅爾斯輪（HANSA MEERSBURG）上的貨櫃，王進興指出，由於部分台灣貨主亟需，昨天晚間已同意卸下包括某科技公司所屬貨櫃在內共92只貨櫃，梅爾斯輪上目前仍有890多個貨櫃，貨輪也無進水疑慮。

航港局北部航務中心主任張德義表示，現已取出貨輪上的「航行記錄器」，北航中心會盡快尋求廠商解讀，正式調查報告預計3個月後出爐。

正利航運向德國租用梅爾斯輪，8日晚間6時52分裝載全貨櫃靠泊基隆港東11碼頭時船艏撞上碼頭，不僅碼頭被撞出大洞還撞垮橋式起重機，梅爾斯輪則船艏外舷右側及球型艏受損。1070112

延伸閱讀》貨輪撞垮起重機 理貨員：才剛放好東西就天翻地覆了

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