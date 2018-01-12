涉賣石油給北韓 陳世憲首列制裁名單

資恐防制審議會12日首度通過制裁名單，將涉嫌協助販賣石油給北韓的陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁名單。圖為北韓一景。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者蕭博文台北12日電）資恐防制審議會今天首度通過制裁名單，將涉嫌協助販賣石油予北韓的陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流。



法務部表示，依資恐防制法規定，對於遭制裁的個人、法人，不得對金融帳戶或其他支付工具，提款、匯款、轉帳、付款等，也不得對其財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用，更不得為其收集或提供財物或財產上利益。



法務部政務次長陳明堂解釋，陳世憲及其遭制裁的公司，其於銀行機構的存款財產已全數凍結，原則上不得提領，陳世憲也不得新辦銀行、證券、保險等業務，名下不動產也全面凍結，依國際行之多年的最高嚴格標準，全面斬斷陳世憲金流。



陳明堂說，明知陳世憲遭制裁，仍直接或間接幫他收集或提供財物或財產上利益者，可處6月以上5年以下徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金；銀行等金融機構如違反制裁規定，每次可處新20萬元以上100萬元以下罰鍰。



陳明堂呼籲，全民應避免與陳世憲及其遭制裁的公司有何金融或商業往來，以免構成資恐犯行。但陳明堂也說，陳世憲如有生活必需的財物或財產上利益，包括伙食費用、醫藥費用、稅務費用、保險金，應提報審議會申請通過，才得以動用財產。



法務部今天發布新聞稿表示，聯合國安全理事會針對北韓威脅國際安全的行為，已於2017年12月28日指列制裁Bunker's Taiwan名下的「比利恩18號」船隻。



法務部今天邀集國家安全局、內政部、外交部、金融監督管理委員會等單位，召開資恐防制審議會，基於執行國際合作及聯合國決議，通過史上第一次的制裁名單，包括陳世憲及Billions Bunker Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），效力同時及於陳世憲實質掌控的Oceanic Enterprise Co.Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C兩個境外法人。



法務部表示，我國位處亞太地區，對於區域安全同盡國際責任義務，不容任何挑釁國際安全行為，呼籲金融機構、非金融事業或人員及民眾，就制裁對象禁止任何提供財物或財產上利益行為。



陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以Billions Bunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭高雄地檢署傳訊後，以150萬元交保。1070112



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