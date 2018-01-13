台股萬點行情不墜 這4大原因齊力推動

台股今年開年後隨即衝到10900點之上，最高達10934點，再創近28年新高，4大推力功不可沒。中央社製圖 107年1月13日
（中央社記者田裕斌台北13日電）台股今年開年後隨即衝到10900點之上，最高達10934點，再創近28年新高。事實上，自西元2008年11月台股創下3955點低點以來，除2011年、2015年，幾乎年年都漲。
為何台股自去年5月23日收盤站上萬點後，儘管遇到蘋果iPhone X銷售不如預期、外資年底前結帳賣壓，還是不畏震盪向上攻堅？投信業者表示，主要有4大因素推動，讓台股萬點已成常態。
首先，最主要力量就屬外資積極入市。據台灣證券交易所統計，自2009年以來，外資對台股僅在2011年出現過新台幣2776.78億元賣超，外資大賣也讓台股當年跌幅達21.18%，其餘8年外資對台股都是買超，只是買多買少的差別。
根據統計，2009年外資買超台股4801.49億元，成為推升台股當年大漲78.34%重要推手；近6年更創連6年買超紀錄，除2015年小幅買超462.27億元，其他每年買超台股金額都至少有1400億元以上，2014年、2016年買超金額更超過3000億元。
自2009年以來，外資累計買超台股金額超過1.4兆元，占台股成交量比重也從2009年16.4%提高到2017年的26.1%，持股市值占比更超過4成，堪稱台股中最大主力。
外資這麼愛台股，除台股本益比在全球股市相對偏低，更重要的是台股現金股息殖利率超高。在後金融海嘯超低利率時代，領台股現金股息比把錢存在銀行，報酬率超過數倍。
證交所統計，截至2017年底，台股本益比約15.66倍；雖略高於近15年平均水位，但比起全球主要市場本益比仍相對偏低，加上在1997年、2000年台股登萬點時，本益比分別達60倍、40倍，這波台股上萬點本益比還在相對偏低的水位，雖然市況熱起來，但距瘋狂還有段差距。
且近年來上市櫃公司盈餘以現金股息配發成為顯學，讓台股現金股息殖利率攀高，成功吸引不少機構法人及長線外資進駐。證交所資料顯示，截至2017年底，台股現金股息殖利率達3.95%，在全球市場中僅輸英國，對長線資金相當具有吸引力。
第3個推動台股漲不停的原因，在於全球經濟基本面穩步復甦。目前全球都處於「穩成長、低通膨」的「金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）」中，施羅德投信就形容，現在全球經濟同步復甦，成長腳步加快，新興市場、日本、歐元區表現亮眼，通膨又溫和，經濟不冷不熱、恰到好處。
國際貨幣基金（IMF）預估，今年全球經濟成長率（GDP）較去年微增，約達3.7%，尤其是美國連2年GDP成長超過2%，將帶動新興市場外銷需求穩定增加，對台灣而言，自然也是外銷成長正面因子。
此外，雖然美國已啟動升息循環，但包括歐洲聯盟、日本對貨幣政策是否「由寬鬆轉緊縮」仍未有明顯動作，市場資金依舊尋找好的投資標的，全球資本市場幾乎是一片紅通通行情，其中尤以美國道瓊工業指數率先漲破2萬5000點牛氣最盛，台股與美股連動性高，自然也跟著受惠，指數位置愈墊愈高。1070113
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