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看見台灣鏡頭下危機 花蓮海岸垃圾場求解

發稿時間：2018/01/13 15:23

最新更新：2018/01/13 17:50

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行政院4年前循紀錄片「看見台灣」內容，列出多項指標性議題，其中一項「海岸邊垃圾場崩落改善議題」指的正是花蓮市環保公園邊坡因海浪沖蝕導致當中掩埋垃圾崩落，恐影響海洋生態的現象。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月13日行政院4年前循紀錄片「看見台灣」內容，列出多項指標性議題，其中一項「海岸邊垃圾場崩落改善議題」指的正是花蓮市環保公園邊坡因海浪沖蝕導致當中掩埋垃圾崩落，恐影響海洋生態的現象。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月13日

好山好水也有垃圾問題系列1（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮七星潭南段海岸垃圾場崩落恐危害海洋生態，已爭取初步整治經費。環團認為，應整個遷移才是最好的處置；花蓮縣環保局指，整個遷移費用近百億元，且挖出來的垃圾該放哪？水泥窯焚燒一勞永逸。

導演齊柏林生前製作的「看見台灣」紀錄片4年前播出時，引發社會大眾對環境關注，當時行政院循著紀錄片內容，列出16項指標性議題，由「國土保育專案小組」進行調查、列管與改善。

其中一項「海岸邊垃圾場崩落改善議題」指的是花蓮市環保公園的邊坡因遭海浪沖蝕，垃圾崩落影響海洋生態的現象。

花蓮市環保公園前身為市公所管轄的垃圾場，1996年封場後才改為環保公園，位處七星潭南段海岸，經長年海浪不斷侵蝕，垃圾陸續裸露，夏天時更是惡臭難聞。2005年、2009年及2012年水利署分別投擲上百消波塊護岸，仍不敵大自然力量，遭大海吞沒。

花蓮市公所去年4月提出「花蓮市垃圾衛生掩埋場邊坡整治工程」向環保署爭取經費改善，總經費新台幣1億4050萬元，施工範圍從七星潭風景區至垃圾掩埋場的海濱海岸線，進行邊坡整治復育海岸景觀工程。

花蓮市長魏嘉賢表示，第一期工程經費獲核定1000萬元，因此只能將邊坡上的土方及垃圾先挖除，預定今年一月施工。

台灣好漾社會發展協會常務理事賴威任說，被稱為「環保公園」卻一點都不環保，垃圾落海問題隨著海岸侵蝕及後退變得更加嚴重。不論是用水泥修建邊坡及擋土牆，還是丟放消波塊，每經過一段時間就要再度修建及填補而變成「永續工程」，每隔一段時間，民代、地方首長等就向中央政府爭取數千萬元的經費，「以水泥來保護垃圾」成了每隔幾年就要做的例行公事。

花蓮縣環保局長饒忠受訪表示，早年垃圾掩埋場為遠離市區皆設置在人煙稀少的海邊，初步評估花蓮市環保公園下埋有100萬噸垃圾，若要挖出再做分類，費用近百億元，這筆經費縣府無法負擔，向中央申請經費目前卡在海岸法，待確定主管機關後再提案申請。

饒忠說，將來若挖出來，最頭痛的是垃圾要送去哪裡？誰也不願意掩埋場設在自家附近，目前花蓮送往焚燒垃圾的宜蘭利澤焚化爐已快滿載，未來恐怕只能期待台泥、亞泥的水泥窯協助焚燒。1070113

台灣好漾社會發展協會常務理事賴威任受訪表示，花蓮市環保公園垃圾落海問題隨著海岸侵蝕及後退變得更加嚴重，不論是用水泥修建邊坡及擋土牆，還是丟放消波塊，每過一段時間就要再度修建及填補。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月13日台灣好漾社會發展協會常務理事賴威任受訪表示，花蓮市環保公園垃圾落海問題隨著海岸侵蝕及後退變得更加嚴重，不論是用水泥修建邊坡及擋土牆，還是丟放消波塊，每過一段時間就要再度修建及填補。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月13日
花蓮市環保公園前身為市公所管轄的垃圾場，1996年封場後改為環保公園，位處七星潭南段海岸，但經過長年海浪不斷侵蝕，垃圾陸續裸露，夏天時更是惡臭難聞。中央社記者李先鳳攝　107年1月13日花蓮市環保公園前身為市公所管轄的垃圾場，1996年封場後改為環保公園，位處七星潭南段海岸，但經過長年海浪不斷侵蝕，垃圾陸續裸露，夏天時更是惡臭難聞。中央社記者李先鳳攝　107年1月13日

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