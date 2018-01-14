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盧彥勳因傷退出澳網 盼3月重返賽場

發稿時間：2018/01/14 17:32

最新更新：2018/01/14 17:51

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網球好手盧彥勳14日宣布，因傷退出澳洲網球公開賽，希望積極治療後能趕上3月的比賽。（中央社檔案照片）網球好手盧彥勳14日宣布，因傷退出澳洲網球公開賽，希望積極治療後能趕上3月的比賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北14日電）台灣網球一哥盧彥勳今天宣布，為了有多點時間讓肩傷恢復得更完全，將退出澳洲網球公開賽，希望在積極治療、復健後，能趕上3月的比賽。

已經在墨爾本備戰澳網的盧彥勳，今天和泰國籍教練烏東察克（Danai Udomchoke）練習了1個小時，但經過教練及運動傷害防護團隊的評估後，決定為了保險起見退出澳網。

盧彥勳在臉書上提到，他很不想放棄每一次參加比賽的機會，但在4大公開賽即便沒傷，打起來都得拼盡全力，才有些許機會取勝，更何況有傷在身。

盧彥勳指出，雖然肩傷在長庚運動醫療社群及澳洲公開賽ATP防護員和醫生一起努力之下已好轉許多，但考量以目前的狀況要打完5盤高強度的賽事風險很大，且賽季才剛開始，所以決定多休息一點時間，讓肩傷恢復更完全後，再重新出來比賽，相信這對他的職業生涯延續，會是比較正確的選擇，所以決定退出今年澳洲公開賽。

盧彥勳表示，他接下來會更積極的治療、復健和訓練，希望能趕上3月份開始的印地安泉大師賽及邁阿密大師賽。1070114

盧彥勳退出2018年澳洲公開賽盧彥勳今天在澳洲墨爾本，和教練Danai Udomchoke 測試練習一個小時候，經過整個教練及運動傷害防護團隊的評估後，為了保險起見，還是決定退出這一次2018年澳洲公開賽。盧彥勳表示非常遺撼和可惜，...

Yen-Hsun Rendy Lu 貼上了 2018年1月13日



延伸閱讀》盧彥勳為體改發聲 盼體壇注入活水

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