新公投法上路 擬綁九合一最遲4月底提案

新公投法上路，各界對公投躍躍欲試，社民黨（左上起）、時代力量、孫文學校（左下起）與前副總統呂秀蓮都曾提出公投提案。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北14日電）新修公投法5日上路，依法推估，若想公投綁九合一選舉，最晚須在4月底提案。中選會說，符合規定，且在投票日前的1到6個月內完成相關手續，才可能與年底全國性選舉合併舉行。
立法院去年12月三讀通過公民投票法修正案，今年1月5日正式實施，公投提案、成案及通過門檻皆大幅下修，有效同意票達選舉人總數1/4以上即為通過；廢除公投審議委員會，由中選會成為全國性公民投票的主管機關；18歲有公投權，並可不在籍投票等。
過去遭外界詬病的「鳥籠公投」規定不再後，各界對公投躍躍欲試，並盼在年底與九合一選舉一併舉行。
依據公投法規定，一旦公投成案，要在1到6個月內投票，若遇有全國性選舉將一併舉行。由於今年年底的九合一選舉最快可能在11月24日舉行，公投案若要與年底選舉合併投票，最晚須在10月24日成案；再從公投提案到成案時程最快需半年左右時間推估，若想公投綁選舉，最晚須在4月底左右提案。
中選會副主委陳朝建下午告訴中央社記者，公投案從發動提案、連署成案，到辦理公投等分三階段，若就審查、連署與公告等相關程序來看，快則需要半年左右的時間，慢則可能更久，中間若有需要補件、聽證等，時間實際上可能無法精確預估。
陳朝建說，目前規劃九合一選舉是11月24日或12月1日投票，中選會將在1月16日的委員會議決定；若公投提案人在文件備齊、提案內容又符合公投法等相關規定下，且在投票日前的1到6個月內完成相關手續，才較有可能與今年底的全國性選舉合併舉行公投。
對於各界紛紛推出公投案，包括前副總統呂秀蓮日前召開記者會，擬推動台灣「和平中立」公投。
此外，孫文學校認為政府強行推動年金改革，汙名化軍公教，希望透過公投否決軍公教退撫法案，預計農曆年後針對年金改革提出公投主文，並展開連署。
時代力量日前表示，鑑於勞動基準法修正案引發社會爭議，決定對勞基法修法推動公民複決；另外時力也曾舉辦網路票選公投議題，選出制定最低工資法，以及總統召開公民憲政會議以草擬新憲等案。
此外，社民黨日前與多個團體宣布推動公投複決退回勞基法修正，短期目標是在農曆年前收集到2000份連署；另有民間團體「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」推動正名公投，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」等。1070114
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