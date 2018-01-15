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陳婦攜超額現鈔入境 1631萬日圓遭沒入

發稿時間：2018/01/15 17:26

最新更新：2018/01/15 17:43

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一名60歲的陳姓女子15日從日本返台，由於她攜帶1744萬日圓未申報，遭關務署台北關查獲，並將1631萬日圓（約新台幣435萬元）查扣沒入。（關務署台北關提供）中央社記者吳睿騏傳真　107年1月15日一名60歲的陳姓女子15日從日本返台，由於她攜帶1744萬日圓未申報，遭關務署台北關查獲，並將1631萬日圓（約新台幣435萬元）查扣沒入。（關務署台北關提供）中央社記者吳睿騏傳真　107年1月15日

（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）一名60歲的陳婦今天從日本搭機返抵桃園機場，入境攜帶超額日幣未申報，海關查獲依法退回113萬日圓後，其餘1631萬日圓（約新台幣435萬元）查扣沒入，陳婦大喊不公平。

財政部關務署台北關今天中午在桃園機場第2航廈入境處，發現一名從日本東京搭機返國的60歲陳婦行跡可疑，當她從「無申報物品檢查台」通過時，關員攔下查驗，陳婦才口頭表示有物品要申報。

台北關人員表示，將陳婦及行李帶到海關辦公室打開行李箱檢查時，發現大筆日幣現鈔，當關員清點數量時，陳婦竟把未經查驗的行李箱挪到已檢查行李箱處，遭眼尖的海關人員察覺，並在這件行李中發現大批日幣現鈔。

台北關人員指出，陳婦在調查期間一度情緒激動，甚至企圖離開海關辦公室，在海關通報航警支援戒護下，陳婦情緒才逐漸平復。

台北關人員清點後，發現共有1744萬日圓未申報，海關在發還等值1萬美元的113萬日圓給陳女後，其餘1631萬日圓查扣沒入。

陳女表示，這筆錢是她在日本辛苦賺來，離開日本時曾向海關申報，抵達桃園機場時因為不知申報處，當海關要查驗行李前，也曾口頭告知申報需求，但海關不受理讓她覺得很不合理，損失慘重。

台北關呼籲，依據「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定，民眾出入國境攜帶外幣、有價證券超過限額等值1萬美元、人民幣超過限額2萬元，及新台幣超過限額10萬元者，應主動誠實申報，以免遭沒入。1070115

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