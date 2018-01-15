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七星山冒白煙 地調所排除火山活動

發稿時間：2018/01/15 19:11

最新更新：2018/01/15 19:44

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七星山冒出白煙，有民眾質疑是火山活動，經濟部地調所連續2天勘察，排除火山或斷層活動。圖為位於七星山西北麓的小油坑。（圖取自維基共享資源，作者：Allentchang，CC BY 2.5）七星山冒出白煙，有民眾質疑是火山活動，經濟部地調所連續2天勘察，排除火山或斷層活動。圖為位於七星山西北麓的小油坑。（圖取自維基共享資源，作者：Allentchang，CC BY 2.5）

（中央社記者黃雅娟台北15日電）七星山冒出白煙，有民眾質疑是火山活動。經濟部地調所連續兩天勘察，發現只是短期噴氣現象，沒有火山噴氣，排除火山或斷層活動，未來會繼續加強監測。

七星山近日冒出白煙，經濟部中央地質調查所14日先行派員至七星山實地勘察，並無發現噴氣現象，也沒有新生成的火山噴氣口，大屯火山觀測所監測資料，同步顯示大屯山地區火山活動跡象穩定。

地調所接受媒體時訪問表示，因為七星山附近噴氣本來就很發達，下雨過後水氣比較充足，就會到處冒煙，根據今天探勘結果，沒有新的噴氣現象，排除與火山或斷層活動關聯，請民眾放心。

地調所說明，七星山四周本來就會有許多噴氣跟溫泉露頭，通常在大雨過後，因為地下水位升高，增加溫泉水量，或者因為天氣寒冷，熱氣凝結，都會產生冒氣現象，不過14日立刻進行勘察，並沒有見到明顯火山噴氣，代表噴氣現象局部且短暫，地調所會根據民眾提供資料，加強相關地區監測。

地調所指出，七星山最近的一次噴發年代約在5500年前，併同火山噴氣、微震以及溫泉等徵兆，符合國際上對於活火山的定義；而在七星山西側，就有一條明顯的裂隙，有火山噴氣孔遺跡，民眾發現的噴氣位置，就在裂隙中，所以引發民眾疑慮。1070115

延伸閱讀》七星山噴白煙 原能會加強核電廠監控

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