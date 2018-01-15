商品銷中國要標地區 經濟部：烏龍報導

經濟部國際貿易局副局長徐大衛接受中央社記者訪問表示，台灣產品出口都需要依法規標示產地，只有中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造這三種標示可以出關。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽、黃雅娟台北15日電）自由時報報導有商家抱怨近期銷中國的茶葉要標示「台灣地區」。經濟部今天回應是「烏龍報導」；南投縣農會總幹事曾明瑞也說，不了解產地標示要改印這件事。



經濟部國際貿易局副局長徐大衛接受中央社記者訪問表示，台灣產品出口都需要依法規標示產地，只有中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造這三種標示可以出關。



義格實業有限公司去年6月因為未依法規標示產地，而被台灣海關擋下，後來修正後就順利出關到中國大陸，並沒有受到阻攔。徐大衛認為，過了6個多月被挖出這件事，是媒體誤會的「烏龍報導」。



至於南投茶葉類似事件已發生過好幾次，由於中國大陸海關的不同關務人員有不同的看法，包括陸委會、財政部及國貿局都會協助溝通處理。但一定要依台灣法規標示，不然連出口都會有問題。



根據貨品輸出管理辦法第21條規定，輸出貨品在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造，或以同義的外文標示。



彰化縣企業拓銷聯合協會理事長、義格實業有限公司董事長呂明炎說，對於產地標示，中國大陸方面本來不大嚴格重視，標示「台灣」沒問題；但前陣子開始，中國大陸客戶因官方審驗單位要求，要求標示「台灣地區」；但若產地標示「台灣地區」，卻又無法出口。



呂明炎說，目前廠商面臨進退不得情形，「不知道該怎麼辦？」希望政府協助。不過，針對陸方要求產地標示「台灣地區」，彰化縣企業拓銷聯合協會回應，目前尚無廠商會員的貨品被中國大陸海關銷毀，媒體報導錯誤。



南投縣出產的茶葉，包裝盒產地標示通常打印「台灣南投」或「台灣某某鄉」，如「台灣鹿谷」。南投縣農會總幹事曾明瑞說，完整包裝的外銷包裝茶，外銷包裝通常與內銷包裝不同，以符合當地國家產品檢驗、食品標示、語言文字等審驗規範。



曾明瑞說，南投縣農會出品的包裝茶，產地標示「台灣南投」，前幾天才出貨「十三巡茶」、「八方巡茶」等茶葉產品到中國大陸山東省、河北省，「完全沒有問題」，因此不了解產地標示是否要改印「台灣區」或「台灣地區」這件事。1070115