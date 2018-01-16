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總統：美經濟面臨轉折 台盼盡一己之力

發稿時間：2018/01/16 15:26

最新更新：2018/01/16 16:13

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總統蔡英文16日在總統府接見「美台商業協會」訪問團。（中央社檔案照片）總統蔡英文16日在總統府接見「美台商業協會」訪問團。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天接見美台商會訪問團，她說，長期以來，美國政府相當支持台灣，當美國經濟政策在面臨轉折期時，台灣也希望能盡一己之力協助美國，讓美國在經濟上能有新的景象。

蔡總統今天在總統府接見「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，美台商業協會前主席邵建隆（Matt Salmon）這次是眾議員退休後第三度訪問台灣。邵建隆是台灣在美國國會最好的朋友之一，向來聲援台灣的國際參與，並支持「台灣關係法」。她很高興看到邵建隆在退休後，對台灣的支持仍未改變，讓台美關係持續強化。

蔡總統對於韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長帶領的美台商業協會持續茁壯，也表達由衷敬意。

她指出，美台商業協會這次來訪，正好是台美兩國在經濟上各自面臨許多變革的時候。「在這樣的時間點，政府經常需要做出很多的決定，有的時候需要智慧、有的時候需要勇氣，這些都是很困難的決定」。

蔡總統說，台灣一直關注美國川普政府的經濟策略，例如稅改、放寬法規，以及在貿易、投資方面的政策。長期以來，美國政府相當支持台灣，「而當美國經濟政策在面臨轉折期之時，台灣也希望能夠盡一己之力協助美國，讓美國在經濟上能有新的景象」。

總統告訴訪賓，去年台灣參加「選擇美國投資論壇」所組成的隊伍，是有史以來最大。在那之後，也有許多台灣企業表達在美國投資的意願。同樣地，也看到很多美國企業可以跟台灣結盟的機會。例如，台灣正藉由「5加2產業創新計畫」以及「新南向政策」，推動產業和經濟格局的轉型，創造許多可以和美國企業合作的機會。

她說，過去一年來，台灣的GDP成長、就業率，以及股市的表現都超越預期。最重要的，在新創、綠能，以及國防等產業上的新投資，也逐漸創造優質的工作機會。

蔡總統提到，台灣政府也持續關注外商公司的需求，尤其新創公司的投資者，不斷倡議外國人才的法規限制應加以鬆綁。去年11月，台灣制定「外國專業人才延攬及僱用法」，不但放寬簽證跟居留的法規，也讓外籍家庭在台灣的生活更有保障。今年也會繼續推動稅改、修訂「公司法」，讓台灣的市場能夠吸引更多外國投資者。

蔡總統表示，展望今年，相信能聽到更多提升台美經濟貿易關係的好消息，並期待與美台商業協會一起善用經貿實力，推動更多雙邊貿易與投資。1070116

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