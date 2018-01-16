107年九合一選舉 11/24投票

中選會16日下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。圖為民國103年九合一選舉民眾投票。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北16日電）中央選舉委員會今天召開會議，確認107年九合一選舉將於11月24日投開票。



中選會下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。



此外，外界關注的立委選區調整案被排在最後一案，最後會採哪一種計算方式，將由委員合議決定。目前會議還在進行中。



今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。1070116



九合一選舉 中選會：8/16公告11/24投票



（中央社記者劉麗榮、李淑華台北16日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，決定年底九合一選舉於8月16日發布選舉公告，10月19日候選人抽籤決定號次，11月24日舉行投票。



中選會下午開會討論通過107年地方公職人員（九合一）選舉投票日期，委員會議同時討論通過「107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」。



新聞稿指出，重要選務工作日程，包括8月16日發布選舉公告；8月23日公告候選人登記日期及必備事項；8月27日至8月31日受理候選人登記之申請；8月31日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止；10月16日前審定候選人名單，並通知抽籤；10月19日候選人抽籤決定號次。



此外，中選會表示，11月4日選舉人名冊編造完成；11月8日公告直轄市長選舉候選人名單；11月9日至11月23日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。



新聞稿指出，11月13日公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單；11月14日至11月23日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會。



此外，中選會表示，11月20日前公告選舉人人數；11月24日投票、開票；11月30日前審定當選人名單；11月30日公告當選人名單；12月14日前發給當選證書；12月30日前通知候選人領取補貼之競選費用。



中選會並指出，107年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合相關工作日程訂定。1070116