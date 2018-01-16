/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

>rss

107年九合一選舉 11/24投票

發稿時間：2018/01/16 16:52

最新更新：2018/01/16 20:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中選會16日下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。圖為民國103年九合一選舉民眾投票。（中央社檔案照片）中選會16日下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。圖為民國103年九合一選舉民眾投票。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北16日電）中央選舉委員會今天召開會議，確認107年九合一選舉將於11月24日投開票。

中選會下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。

此外，外界關注的立委選區調整案被排在最後一案，最後會採哪一種計算方式，將由委員合議決定。目前會議還在進行中。

今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。1070116

九合一選舉 中選會：8/16公告11/24投票

（中央社記者劉麗榮、李淑華台北16日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，決定年底九合一選舉於8月16日發布選舉公告，10月19日候選人抽籤決定號次，11月24日舉行投票。

中選會下午開會討論通過107年地方公職人員（九合一）選舉投票日期，委員會議同時討論通過「107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」。

新聞稿指出，重要選務工作日程，包括8月16日發布選舉公告；8月23日公告候選人登記日期及必備事項；8月27日至8月31日受理候選人登記之申請；8月31日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止；10月16日前審定候選人名單，並通知抽籤；10月19日候選人抽籤決定號次。

此外，中選會表示，11月4日選舉人名冊編造完成；11月8日公告直轄市長選舉候選人名單；11月9日至11月23日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

新聞稿指出，11月13日公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單；11月14日至11月23日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會。

此外，中選會表示，11月20日前公告選舉人人數；11月24日投票、開票；11月30日前審定當選人名單；11月30日公告當選人名單；12月14日前發給當選證書；12月30日前通知候選人領取補貼之競選費用。

中選會並指出，107年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合相關工作日程訂定。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP