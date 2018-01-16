台電機組故障又逢天晴 供電估連亮2橘燈

全台16日天氣晴朗，加上台電公司兩部機組故障，備轉容量率掉至5.01%，亮供電橘燈。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北16日電）全台今天天氣晴朗，加上台電公司兩部機組故障，用電量創下歷年一月第8高，備轉容量率掉至5.01%，亮供電橘燈，台電表示，明天仍暫不計入故障機組供電量，估將再亮橘燈。
今天全台天氣晴朗穩定，中部以北及東半部地區氣溫約攝氏24、25度，南部地區則達24至27度，全台用電量也隨之升高，最高用電量在傍晚6時5分達到2828.5萬瓩，創下歷年1月第8高，備轉容量141.7萬瓩，備轉率5.01%。
台電中央副調度監鄭有財接受中央社記者訪問表示，由於台中電廠8號機破管，加上大潭7之2號機故障，減少供電約85萬瓩，備轉容量率一下少了近3%。
鄭有財表示，兩部故障機組預計明天修復，但因時間未定，暫不計入供電能力，因此明天預估將維持約5%的備轉容量率，仍亮供電警戒橘燈；18日後則重新計入兩部機組發電量，估亮供電吃緊黃燈。
值得注意的是，今年一月才過一半，但根據台電提供資料，歷年一月用電量前10高紀錄，有8天都是今年創下，包括9日的2891.01萬瓩、8日2880.1萬瓩、4日2875.7萬瓩、11日2858.25萬瓩、10日2841.02萬瓩、今天的2828.5萬瓩、15日2826.89萬瓩及5日2825.99萬瓩。1070116
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