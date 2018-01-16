監委同意權投票 陳師孟等11人全過關

監委被提名人田秋堇（左）、陳師孟（右）等11人獲立法院同意任監委。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、蔡佳伶台北16日電）立法院臨時會今天行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，在民主進步黨立法院黨團全員到齊支持下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻，任期到民國109年7月31日止。



第5屆監委目前有18名，是前總統馬英九於任內的民國103年提名，當時提名29名監委，立法院同年7月行使監委人事同意權投票，其中11名被刷掉；馬英九9月補提名11名監委，但立法院當時遲未排入議程。



蔡總統105年上任後，去年3月補提名11名監委被提名人，包括王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄與蔡崇義。其中，劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。



立法院院會上午行使監委同意權投票，民進黨團發出甲級動員令，民進黨團成員（68名民進黨籍立法委員加無黨籍立委趙正宇）都到場投票，時代力量籍立委徐永明、林昶佐、高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）及中國國民黨籍立委陳超明也出席投票，總共73名立委到場投票。



11名監委被提名人在民進黨團全力支持下，都獲過半數立委以上同意。其中，瓦歷斯．貝林獲出席投票立委全數支持，共獲73張同意票；王幼玲、田秋堇、高涌誠、陳師孟、楊芳婉、趙永清與都獲72張同意票；林盛豐、張武修、蔡崇義與楊芳玲獲70張同意票。



由於國民黨團與親民黨團已決議不投票，陳超明卻現身議場投票，格外引人注目。陳超明告訴中央社記者，瓦歷斯．貝林是不錯的人選，他對瓦歷斯．貝林投下同意票，也有向黨團報告；國民黨團書記長林為洲則告訴中央社記者，不會開罰陳超明。



國民黨籍立委在上午9時院會開始後，先在議場中央拉起「國際大笑話，主張廢監院有臉當監委」的白布條，高呼「真是不要臉」口號，並轉身推倒擺在議場中央的四個圈票處，隨後離開議場。議事人員則快速恢復場地，以利投票，隨後民進黨籍立委順利完成投票。



林為洲率國民黨籍立委在議場外舉行記者會表示，陳師孟等人以前罵監察院、監委是廢物，民進黨執政後卻爭取當監委，黨團堅決認為這些被提名人通通不夠格，決議不投票；民進黨團幹事長劉櫂豪告訴中央社記者，再怎樣不投票，也不能妨礙程序進行。



中華民國憲法增修條文規定，監委由總統提名，經立法院同意任命之。



立法院職權行使法規定，立法院行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。



立法院現有113席立委，監委被提名人只要拿下至少57票同意票，就能跨越同意權門檻。1070116





立法院院會16日行使監察委員同意權投票，中午院長蘇嘉全（右）宣布監委被提名人陳師孟等11人獲立法院同意任監委。中央社記者郭日曉攝 107年1月16日

立法院臨時會今天行使監察委員人事同意權投票，11位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲均順利通過，圖為11人簡歷。 中央社製表 107年1月16日

立法院院會16日行使監察委員同意權投票，國民黨團不進場投票，拉布條表示立場。中央社記者郭日曉攝 107年1月16日

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