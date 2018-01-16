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柯文哲怒指棄職潛逃 批准簡余晏辭呈

發稿時間：2018/01/16 15:41

最新更新：2018/01/16 17:19

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zoom in 台北市長柯文哲16日已批准觀傳局長簡余晏辭呈。（中央社檔案照片）台北市長柯文哲16日已批准觀傳局長簡余晏辭呈。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲今天已批准觀傳局長簡余晏辭呈。上午怒指簡余晏是棄職潛逃，簡也成為柯文哲上任3年來，第23位去職的首長。觀傳局長一職，由副發言人陳思宇接任，明天上任。

陳思宇為台聯黨籍市議員陳建銘女兒，曾在觀傳局擔任機要秘書一職，畢業於台北大學公共行政暨政策學系輔法律系，現為台灣大學政治系碩士生。台北市發言人劉奕霆表示，柯文哲期許其儘速就定位，並發揮市政宣傳與行銷等所長。

台北市副市長陳景峻表示，上午晨會後，已將觀傳局長簡余晏辭呈送入市長室，相關人事權由柯文哲決定。他也強調會把台北燈節辦好，若廠商態度仍不佳，將解約。

簡余晏8日以「太累」為由向柯文哲請辭，柯認為可先休息1個月而未准辭，並請陳景峻持續慰留，指台北燈節在即，是簡余晏「不能跑人的理由」；若簡辭意甚堅，將由陳景峻接手台北燈節。

豈料，柯文哲發現觀傳局尚未與台北燈節得標廠商槮凌公司簽約，今天上午在市政會議中大發雷霆，認為簡余晏是「棄職潛逃」；陳景峻下午接受媒體訪問時表示，柯文哲是在氣頭上、說氣話，未否認柯文哲說詞。

陳景峻說，他認為簡余晏辭意堅定，至於台北燈節，他強調一定會辦好，除了凝聚觀傳局的向心力，也會找文化局與幾個藝文團體協助，若廠商仍未釋出善意，將朝解約方向進行。

陳景峻機要秘書何秋美補充，槮凌公司得標後，與觀傳局共開了4次正式工作會議、1次跨局處會議，雙方同意14萬個提燈、約新台幣480萬元重新發包，遊行部分會再持續協商。

何秋美說，若廠商遲未簽約，將由第二順位得標廠商承辦台北燈節。1070116

台北市長柯文哲16日已批准觀傳局長簡余晏辭呈，台北市副市長陳景峻（中）受訪表示，會把台北燈節辦好，若廠商態度仍不佳將解約。中央社記者梁珮綺攝　107年1月16日台北市長柯文哲16日已批准觀傳局長簡余晏辭呈，台北市副市長陳景峻（中）受訪表示，會把台北燈節辦好，若廠商態度仍不佳將解約。中央社記者梁珮綺攝　107年1月16日

被指棄職潛逃 簡余晏：我本將心向明月

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲認為，前觀傳局長簡余晏離職前未把台北燈節前置作業處理好，今天上午怒指其是「棄職潛逃」；簡余晏稍早在臉書回應，「我本將心向明月」。

柯文哲今天發現觀傳局尚未與台北燈節得標廠商槮凌公司簽約，在上午的市政會議大發雷霆，認為簡余晏是「棄職潛逃」；台北市副市長陳景峻下午接受媒體訪問時表示，柯文哲是在氣頭上、說氣話，未否認柯文哲說詞。

而柯文哲在市政會議後也批准簡余晏辭呈，觀傳局長一職由副發言人陳思宇接任，明天上任。

簡余晏稍早在臉書上表示，對於柯文哲「棄職潛逃」一席話到訝異、難以置信，強調她是「我本將心向明月」；她說，去職前她已做了許多台北燈節相關工作，尤其觀傳局在預算不足的情形下改變作法，找尋更多民間廠商與藝術家合力協辦，以求如期舉行。

簡余晏強調，台北燈節與她去職時機無直接關聯，且在她任局長時，開創或接手的活動有燈節、開齋節、河岸音樂祭、河岸同樂會、大同秋遊活動、跨年、杜鵑花季等，無論她幾月去職，都會有未完成的大型活動。

她說，到市政府工作是為市民服務，並非服務特定人士。1070116

延伸閱讀》17日接任觀傳局長 陳思宇：長官相信我可以做到，就做到好

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