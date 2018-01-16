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北市府副發言人陳思宇 17日接任觀傳局長

發稿時間：2018/01/16 16:24

最新更新：2018/01/16 19:35

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台北市政府副發言人陳思宇（圖）確定接任觀傳局長一職。對於17日將走馬上任，她表示很緊張，但無論在哪一個崗位，她都做好充足準備。中央社記者梁珮綺攝　107年1月16日台北市政府副發言人陳思宇（圖）確定接任觀傳局長一職。對於17日將走馬上任，她表示很緊張，但無論在哪一個崗位，她都做好充足準備。中央社記者梁珮綺攝　107年1月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市政府副發言人陳思宇確定接任觀傳局長一職，明天上任。她今天下午受訪時表示，尊重命運安排，當努力被看見時，欣然接受。

陳思宇說，直到市府公告消息那一剎那，她才知道要接任，「人事權不在我手上，長官相信我可以做到，就做到好」。對於明天將走馬上任，坦言很緊張，但無論在哪一個崗位，她都做好充足準備。

陳思宇曾任職前觀光傳播局長簡余晏的機要秘書、台北市政府秘書處媒體事務組專員、副發言人，對觀傳局事務熟悉。她說，政策是延續性的，對她而言，觀傳局的業務相當活潑、多元，她也對局內業務不陌生，希望跟所有同仁一起打拚，「站在他們角度，面對所有挑戰」。

陳思宇父親是台聯黨籍市議員陳建銘，陳思宇去年5月接任副發言人一職，上任8個多月，明天接任觀傳局長。

陳思宇畢業於台北大學公共行政暨政策學系輔法律系，現為台灣大學國發所碩士生。台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲期許其盡速就定位，並發揮市政宣傳與行銷等所長。

簡余晏8日以「太累」為由向台北市長柯文哲請辭，今天獲准，成為柯文哲上任3年來，第23位去職的首長。1070116

延伸閱讀》柯文哲怒指棄職潛逃 批准簡余晏辭呈

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