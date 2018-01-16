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自治史首例 中選會公告立委高潞．以用遞補當選縣議員

發稿時間：2018/01/16 19:17

最新更新：2018/01/16 21:35

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花蓮縣議員楊德金遭解職，中央選舉委員會16日公告高潞‧以用‧巴魕剌遞補當選。高潞‧以用以現任立委身分創地方自治史首例。（中央社檔案照片）花蓮縣議員楊德金遭解職，中央選舉委員會16日公告高潞‧以用‧巴魕剌遞補當選。高潞‧以用以現任立委身分創地方自治史首例。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北16日電）花蓮縣議員楊德金遭解職，中央選舉委員會今天決定，最高票落選人高潞‧以用‧巴魕剌具有遞補資格，因此公告遞補當選。由於高潞‧以用為現任立委，創下地方自治史首例。

楊德金因貪汙判刑定讞且褫奪公權，遭內政部解除議員職權，所遺任期到今年底。中選會今天下午舉行委員會議，會中討論通過因為該選舉區最高票落選人高潞‧以用‧巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）符合遞補資格，因此於今天公告遞補當選。

中選會表示，公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權的情形時，其缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選的規定。

中選會指出，花蓮縣議會第18屆議員選舉第6選舉區（平地原住民）候選人數4名，應當選名額2名，按各候選人得票數高低順序排列，第一順位遞補人員為高潞‧以用‧巴魕剌得票數2230票，達中選會公告該選舉區得票數最低的當選人得票數（2453票）二分之一以上。

中選會指出，高潞‧以用‧巴魕剌是現任第9屆全國不分區及僑居國外國民立委，得否依法律規定遞補縣議員缺額，經中選會會商內政部後，基於遞補人員的得票數如符合法律所定遞補的要件及得票數最低門檻，即具遞補資格，因此依規定公告高潞‧以用‧巴魕剌遞補當選花蓮縣議會第18屆議員。

中選會主委陳英鈐會後受訪表示，依照法律中選會一定要在15天內完成遞補程序，因此今天開會作成決議，除非高潞‧以用書面放棄遞補。

對於現任立委能否兼任議員，陳英鈐說，中選會日前行文給高潞‧以用請她表達意願，但她沒有回函，因此照法律，高潞‧以用有遞補資格，至於她取得資格之後，能不能去宣誓就職，這不是中選會管轄職權。1070116

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