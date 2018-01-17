/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

>rss

向李登輝祝壽引風波 扁手寫說明函覆中監

發稿時間：2018/01/17 00:26

最新更新：2018/01/17 00:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前總統陳水扁15日到翠山莊為李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，外界質疑陳水扁試探性地踩保外醫治紅線。陳水扁16日寫信向台中監獄說明。（中央社檔案照片）前總統陳水扁15日到翠山莊為李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，外界質疑陳水扁試探性地踩保外醫治紅線。陳水扁16日寫信向台中監獄說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄17日電）前總統陳水扁16日中午以手寫信函向台中監獄說明15日北上訪友及探視前總統李登輝的經過，內容提及訪李行程有事先約定保密、至於民眾流出的影片非本意。

陳水扁到翠山莊為李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，外界質疑陳水扁試探性地踩保外醫治紅線。

法務部長邱太三16日回應媒體說，中監正蒐集相關資訊；縱使陳水扁要做有益醫療的任何行為，還是得由醫療團隊提出活動性質及對醫療有幫助或其他事項，提供給中監審查，比較妥當。

陳致中16日深夜以LINE向中央社記者說明，中監有疑問，父親以手寫函交代過程，就據實說明，

zoom in 前總統陳水扁15日到翠山莊為前總統李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，陳水扁16日以親筆信函向中監說明過程。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年1月17日前總統陳水扁15日到翠山莊為前總統李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，陳水扁16日以親筆信函向中監說明過程。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年1月17日

手寫函的內容聚焦在陳水扁先探訪醫師友人再轉往翠山莊，陳致中說，該行程是有約定保密，不料被透露給媒體，讓他深感訝異。

他又說，至於網傳影片的事是上星期陳水扁與友人聚會，碰到自稱扁迷者要求合影，當時有要求不能po網，但仍被公開，並非本意。

陳致中表示，父親的手寫函後來傳真給中監。至於手寫函為何外流，陳致中沒有說明。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP