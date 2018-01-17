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中油採購美天然氣 20年長約107億美元

發稿時間：2018/01/17 21:09

最新更新：2018/01/17 22:57

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為了解決台美貿易逆差，中油今年開始向美國採購每年80萬噸的天然氣。圖為中油永安液化天然氣廠。（中央社檔案照片）為了解決台美貿易逆差，中油今年開始向美國採購每年80萬噸的天然氣。圖為中油永安液化天然氣廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北17日電）經濟部長沈榮津接受外媒採訪時指出，為了解決台美貿易逆差，將向美國採購天然氣。中油表示，今年開始將向美國採購每年80萬噸的天然氣，是台美間的第一紙長約，總採購金額將達107億美元。

沈榮津去年12月下旬接受美國新聞網站Politico採訪時表示，中油公司已與美方簽署為期20年的液態天然氣進口合約，將從今年起開始採購。台灣希望藉由天然氣進口，可以有效解決台美之間的貿易赤字問題。

根據統計，台灣與美國之間的貿易逆差，2017年前11個月已經來到155億美元，較2016年同期增加30億美元。

中油表示，從今年開始，中油向法商ENGIE每年採購80萬噸來自路易斯安那州的天然氣，每月一船送至高雄永安接收站。

根據現在價格初估，20年長約採購金額約107億美元，占中油目前全年天然氣用量約5%，相關價格將會跟美國天然氣指標Henry Hub（HH）連動。

中油表示，這是台灣向美國採購天然氣的第一紙長約。去年的採購，則是以現貨方式，6月、12月分別各有一船6萬噸天然氣，分別送至台中及高雄永安接收站。而目前最大天然氣來源，仍然來自卡達，占比不超過4成。1070117

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關鍵字： 中油美國天然氣
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