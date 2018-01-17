立院三讀 農田水利會改制為公務機關

立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。立法院長蘇嘉全（右）17日凌晨在立法院議場敲槌通過。中央社記者吳翊寧攝 107年1月17日

（中央社記者劉冠廷、陳俊華、溫貴香台北17日電）立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。



立法院臨時會16日下午處理農田水利會組織通則修正草案，立院週邊，聚集多個水利會主要幹部及農民，抗議農田水利會改制為公務機關，中國國民黨主席吳敦義及國民黨立法委員也到場聲援。至於在院內，朝野黨團則是先就農田水利會組織通則修正草案進行溝通，但未能達成共識，最終全案進入表決戰。



表決過程中，朝野立法委員輪番進行發言表達立場，挑燈夜戰直到17日凌晨0時，且當全案要進入三讀時，國民黨立委更是高舉抗議標語，高喊「假改革、真綁樁」等口號，並退席表達立場。最終歷經近7小時，三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，未來將停辦會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，會長直選將走入歷史。



三讀條文明定，未來農田水利會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策。違反者，應按照情節輕重，依有關法規規定處理。



條文明定，自修正條文施行之日起，停止辦理會務委員及會長的選舉，第4屆農田水利會會長及會務委員任期均至109年9月30日。



也因此，宜蘭、北基、桃園等15個農田水利會第4屆會長及會務委員任期，將從107年5月31日，延長至109年9月30日；台北市七星及瑠公農田水利會第4屆會長及會務委員任期仍維持至109年9月30日止。



民主進步黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪表示，農田水利會組織通則三讀後，農田水利會改制為公務機關，改制絕對不等於官派，以後沒有水利會長選舉了，未來2年4個月將完成農村及農田水利署組織法、農田水利會改制條例、農田水利法等三部法律的相關配套。



民進黨立委陳明文會後受訪表示，水利會組織通則修正後代表農田水利會改制公務機關，必須受到行政中立法的規範，經費必須受農委會的監督，15個水利會長延任、停止選舉，在延任2年4個月中，配合修正農田水利會改制條例等三個法，以後沒有水利會就只有農田水利分署，把17個水利會納入農田水利署下設6個分署，沒有所謂官派的問題、沒有會長。1070117





立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。中央社製表 107年1月17日

立法院臨時會16日下午處理農田水利會組織通則修正草案，當全案要進入三讀時，國民黨立委高舉抗議標語，高喊「假改革、真綁樁」等口號，並退席表達立場。（中央社記者吳翊寧攝）

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