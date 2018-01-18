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農田水利會改制 賴清德：落實照顧農民

發稿時間：2018/01/18 11:37

最新更新：2018/01/18 12:55

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行政院發言人徐國勇（右）18日轉述，行政院長賴清德在院會中，感謝朝野立委的支持，未來農田水利會將由過去的公法人，改制升格轉型為公務機關。這是台灣農業與水資源管理改革的重要進程。中央社記者謝佳璋攝 107年1月18日行政院發言人徐國勇（右）18日轉述，行政院長賴清德在院會中，感謝朝野立委的支持，未來農田水利會將由過去的公法人，改制升格轉型為公務機關。這是台灣農業與水資源管理改革的重要進程。中央社記者謝佳璋攝 107年1月18日

（中央社記者顧荃台北18日電）立法院17日通過將農田水利會改制為公務機關，行政院長賴清德今天表示，這是台灣農業與水資源管理改革的重要進程，將可落實對農民照顧。

立法院17日凌晨三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院院會中表示，感謝朝野立委的支持，未來農田水利會將由過去的公法人，改制升格轉型為公務機關。這是台灣農業與水資源管理改革的重要進程。

賴清德表示，水資源是全國的資產，加強水資源的運用效益，造福農民，是本次推動修法的目的。改制後提升農田水利會的位階，將水權加以統合、調度，就是為了強化水資源管理，同時讓專業水利人員的工作權益得到保障，政府也得以國家的力量，更全面週延的落實對農民的照顧。

賴清德說，請農委會持續對各界說明農田水利會改制的目的，另請持續落實水利會改革，透過組織改造、擴大灌區服務，進行農業產業結構調整，以提高農民所得，逐步實現「新農業」藍圖。1070118

立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。中央社製表　107年1月17日立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。中央社製表　107年1月17日

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