蔣萬安不選台北市長 考量歷練與戰鬥位置

中國國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安（中）19日上午在立法院受訪表示，將不參與年底的台北市長選戰。中央社記者孫仲達攝 107年1月19日
（中央社記者劉冠廷台北19日電）備受藍營期待的新生代國民黨籍立委蔣萬安今天宣布不參選台北市長，黨內人士分析，蔣萬安主要考量從政不久，以及繼續在國會扮演抗衡、監督行政部門角色，才更能發揮戰力。
「有事向大家說明」，原本允諾農曆春節前向外界說明決定的蔣萬安，上午臨時舉行記者會宣布不選台北市長，時程比外界預期提前不少。他說，立法院昨天處理稅改相關法案已告一段落，重大法案幾乎都結束了，昨天思考後很明快做了判斷。
蔣萬安對中央社記者表示，他想繼續留在立法院，是看到執政黨在勞動基準法修法中的種種作為，立法院須有力量抗衡執政黨，這同樣會拉抬藍軍氣勢。
至於有媒體報導不參選原因與將成立的促進轉型正義委員會及「去蔣化」浪潮有關，蔣萬安表示，完全不是事實，他很單純就是認為自己需要繼續留在立法院。
蔣萬安對參選與否的決定，謹慎低調以對，自去年底被勸進聲不斷，甚至有資深國民黨籍立委多次勸進，蔣萬安始終未鬆口；一名國民黨籍立委就說，蔣萬安口風非常緊，就算大家私下鼓勵參選，蔣萬安都只是笑笑不回應。
就連蔣萬安的幕僚，事前也都不清楚老闆的決定。據了解，蔣萬安是在昨天向國民黨主席吳敦義報告決定和想法。
熟識蔣萬安的黨內人士表示，勸進聲出現時，蔣萬安選擇在地方徵詢意見，及詢問身邊的人看法；不過，蔣萬安自主性非常高，連蔣萬安父親、前立委蔣孝嚴都無法影響，他判斷蔣萬安應是自主決定。
除考量在什麼戰鬥位置最能幫助國民黨，同為國民黨中青壯世代、表態角逐新竹縣長選舉的國民黨籍立法委員林為洲說，他認為蔣萬安是希望繼續在國會累積能量，讓自己更強壯，且蔣萬安畢竟是第一次擔任民意代表，希望能有更多歷練，才足以挑戰更高一層的選舉；而蔣萬安可在今年憑高人氣到各縣市輔選，累積聲望。
國民黨籍立委柯志恩也說，最近與蔣萬安談話，大概可感覺出想繼續在立法院把事做好，且大家都說蔣萬安政治能量很夠，可把目標放在下一屆，這次就參選可能太匆促；蔣萬安很穩重，做事穩紮穩打，可能會憂心立委歷練僅2年不夠。
將滿40歲的蔣萬安是國民黨內新生代明星人物，西元2015年宣布登記國民黨台北市第3選舉區立委黨內初選，最終打敗爭取連任的前立委羅淑蕾，順利取得提名資格；蔣孝嚴則是在2011年時的立委初選民調中，以極小差距敗給羅淑蕾，蔣萬安4年後的脫穎而出，被外界形容為「王子復仇記」。
蔣萬安擁有美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士學位，任立委前在美國擔任執業律師。曾祖父是前總統蔣介石、祖父是前總統蔣經國，身為蔣家目前唯一從政的第4代，蔣萬安踏入政壇後的一舉一動都受矚目。
蔣萬安進立法院後，從擔任國民黨立法院黨團幹部，及進入立法院社會福利及衛生環境委員會關注空氣污染、勞工等議題，看得出努力、積極態度，更在去年11月23日勞動基準法修法時，一「站」成名，透過站在發言台發言超過2小時，順利拖住勞基法修法初審。1070119
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