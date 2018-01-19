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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

發稿時間：2018/01/19 23:58

最新更新：2018/01/20 01:54

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行政院政務委員鄧振中19日表示，關於美豬進口及擴大美牛開放，「沒有時間表」，但政府一直在努力，希望在不遠的將來，能有進展，展現台灣經濟的「自由與開放」。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 107年1月19日行政院政務委員鄧振中19日表示，關於美豬進口及擴大美牛開放，「沒有時間表」，但政府一直在努力，希望在不遠的將來，能有進展，展現台灣經濟的「自由與開放」。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 107年1月19日

（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）行政院政務委員鄧振中今天表示，關於美台間的美豬進口及擴大美牛開放，「沒有時間表」，但政府一直在努力，希望在不遠的將來，能有進展，展現台灣經濟的「自由與開放」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天召開台灣的「新南向」政策研討會並發表報告，兼任行政院新南向工作小組召集人的鄧振中透過視訊方式，闡述台灣目前在新南向政策上的推動，於回答提問時，做上述表示。

鄧振中指出，台灣的「新南向」政策，和美國總統川普提出「自由與開放的印太區域」一致且相輔相成，這是美台可以擴大合作的新面向。

對此，有與會者及台灣媒體都問到，川普推動自由與開放的印太區域，台灣要如何展現自身市場也是自由開放，和美國有同樣的價值觀，更直接問及美豬與美牛議題，鄧振中坦言，這確實是美台之間存在的挑戰，台灣必須面對。

他指出，雖然有些人認為，相關議題是關乎解決農業保護及貿易障礙，但他說，台灣消費者的看法認為，這關乎食品安全與健康，政府也須傾聽。

他說，解決相關問題「沒有時間表」，而台灣仍須一些時間讓相關業者在開放前做好準備，能更順利迎接轉變的過程，而政府一直在努力，希望在不遠的將來能解決。

鄧振中指出，亞太的經濟成長深受矚目，不只是台灣提出新南向，區域內的主要國家印度，也有自己的「東方行動」政策，另外，包括南韓提出「新南方」政策，這都顯示印太區域對全球的重要性。

但他也坦承，推動新南向，區域國家確實受到來自中國的巨大壓力，然而，台灣的軟實力包括開放、友善及民主的價值，他相信，這仍然對東南亞國家具吸引力。

他特別提到，台灣去年底和菲律賓更新升級投資保障協定（BIA），這是推動新南向後取得進展，「相當困難」，現在台菲投資保障範圍更加擴大，接下來目標是希望能與越南簽署類似協定。1070119

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