松菸文創槍擊案 男持衝鋒槍犯案[更新]

台北市松菸文創大樓19日再遭人開槍，警方下午循線在台南逮捕一嫌（中），晚間將嫌犯押解回台北，交由北市警察局信義分局偵辦。中央社記者裴禛攝 107年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市松菸文創園區今天遭人開槍，案發後3小時警方在高鐵台南站逮捕開槍的38歲林姓男子，並起出做案用的衝鋒槍1把和子彈。警訊後林男坦承涉案，研判他帶槍坐高鐵，開槍原因待查。



台北市警察局信義警分局偵查隊長車宇基表示，一名男子下午1時許搭計程車到松山文化創意園區內開槍，調監視器發現，男子抵達現場時，並未進入文創大樓就對空鳴槍，犯案後隨即搭計程車逃離現場，現場遺留未擊發子彈1顆、彈殼3個。





台北市松菸文創園區19日遭人開槍，案發後3小時警方在高鐵台南站逮捕開槍的38歲林姓男子，並起出做案用的衝鋒槍一把和子彈（圖），警方訊後將林男移送台北地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 107年1月19日

槍擊案發生後，信義分局、刑事警察局、國道公路警察局等單位成立專案小組追緝犯嫌，警方說，下午4時許，鐵路警察局、台南市警察局在高鐵台南站順利逮捕38歲林姓男子，並起獲作案用的衝鋒槍1把、彈匣2個、子彈16顆、彈殼1個，研判男子帶著作案用的衝鋒槍搭高鐵。



林男遭逮後坦承開槍，但始終不透露開槍原因，將持續追查是否受人指使，警方不排除全案疑與去年11月同樣在松菸大樓槍擊案有關。警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。1070119



松菸文創傳槍響 警台南逮一嫌



（中央社記者劉建邦台北19日電）台市松菸文創大樓今天再遭人開槍，北市警方下午循線在台南逮捕一嫌，但並未起獲槍枝，對於涉案情節部分還待釐清。另警方清查，全案疑與去年11月同樣在松菸大樓槍擊案有關。



根據台北市政府警察局信義警分局初步調查，下午這起槍擊案，不排除與去年11月發生槍擊案有關；調監視器發現，歹徒先搭乘計程車到園區外，隨後下車對空鳴槍，之後搭車逃逸。



警方鑑識人員在現場撿拾3個彈殼，並調監視器發現，嫌犯是搭計程車犯案，循線在台南逮捕一嫌，但並未起獲槍枝，對於涉案情節部分還待釐清。



另警方清查，松菸大樓先後兩起槍擊案都與土方利益有關。松菸文創大樓去年11月初發生槍擊案，一名戴帽男子搭電梯到7樓一家建設辦公室找人未果，持槍朝天花板開槍後逃逸，幸無人傷，警告意味濃厚。



信義警分局組專案小組，在12月底時逮捕有毒品和傷害前科的29歲翁姓、30歲林姓男子共同預謀犯案。翁男警訊供稱，因想介入建設公司土方工程獲取利益，才鋌而走險、開槍示威。警方認為案情不單純，懷疑幕後黑手教唆。1070119