央行總裁誰接班 胡勝正妙答：複製一個彭淮南

央行總裁彭淮南卸任在即，接班人選備受矚目，中經院董事長胡勝正（圖）接受中央社專訪表示，最簡單的做法就是「複製一個彭淮南」。中央社記者張皓安攝 107年1月20日
中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者蔡怡杼台北20日電）央行總裁彭淮南卸任在即，接班人選備受矚目，中經院董事長胡勝正說，最簡單的做法就是「複製一個彭淮南」；現任央行副總裁楊金龍「是很好的人選」，但要考驗是否具備足夠膽識。
中央研究院院士、中華經濟研究院董事長、中央銀行常務委員胡勝正，是國內重量級財經大老，曾出任行政院政務委員、經濟建設委員會（國家發展委員會前身）主任委員、金融監督管理委員會主任委員，更被總統蔡英文視為導師之一。
中央銀行總裁彭淮南任期將於2月25日屆滿，外傳蔡英文總統曾直接表態最想要胡勝正接任，卻因胡勝正的身體情況不允許而作罷，對於蔡總統有沒有徵詢過意見，胡勝正接受中央社專訪時笑說，「我不能承認也不否認」。
肯定彭淮南20年「動態穩定」匯率政策，胡勝正說，台灣是小型開放經濟體，目前國際面臨英國脫歐、各國QE（量化寬鬆）退場、升息，以及日本、美國、歐洲、中國大陸等多個央行總裁走馬換將的不確定性，影響國際資金亂竄，「若彭淮南可以多做兩年就perfect（完美）了。」
然而，彭淮南去意甚堅，新任央行總裁挑戰不容小覷，需具備什麼條件才能引領台灣這艘小船，度過金融驚濤駭浪？胡勝正說，最簡單的做法就是「複製一個彭淮南」；目前呼聲最高的央行副總裁楊金龍「是很好的人選」，唯一的問題是楊的肩膀夠不夠硬，「有沒有膽識」。
他解釋，央行總裁接班人的首要條件就是專業，對總體經濟以及匯市要有相當程度的瞭解，能精準判斷經濟情勢外，還必須反應靈敏、有肩膀可以扛起重責大任。
胡勝正表示，彭淮南的強項就是判斷精準，所以央行總能預先下手，而且彭淮南也不避諱讓炒匯禿鷹、美國國務院知道，也因此，台灣可以力抗金融巨鱷索羅斯，並逃過匯率操縱國名單。
他說，楊金龍是英國伯明罕大學經濟研究所博士符合專業要求，對總體經濟也有一定的了解，且曾擔任央行業務局、外匯局兩局局長，不僅具有操盤實戰經驗，且對於央行職責，以及央行動向對金融、經濟的影響，都有充分的了解以及體悟。
不過，胡勝正說，手握方向盤真正開車上路，面對層出不窮的路況，腦筋會不會一片空白，才能真正考驗反應；能否一肩扛起重責，為政策挺身而出辯護，也是必備條件。
胡勝正認為，楊金龍是否具備足夠的膽識，相信彭淮南已經親自測試過，但如果他自己出考題，就會問楊金龍，「當與彭淮南同在一艘漏水的船上，現在必須一個人跳下船才能獲救，這時楊的選擇會是什麼？」
另外，彭淮南在總裁任內，幾乎全年無休緊盯市場動態，即使過年過節仍心繫國際市場變化，讓外界留下總裁就是要全年無休勤奮工作的印象，對此，胡勝正也期待外界給新總裁喘息的空間，「總裁並不是要365天工作」。
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