/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴

喀布爾地標洲際飯店遇襲 傷亡不明

>rss

後彭淮南時代雙率政策 胡勝正建議穩定微調

發稿時間：2018/01/20 20:07

最新更新：2018/01/20 21:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中央銀行常務理事胡勝正接受中央社專訪說，央行利率政策不要動得太快，要讓大家有足夠的時間因應，央行總裁要看當時經濟情勢，審時度勢調整利率。中央社記者張皓安攝　107年1月20日中央銀行常務理事胡勝正接受中央社專訪說，央行利率政策不要動得太快，要讓大家有足夠的時間因應，央行總裁要看當時經濟情勢，審時度勢調整利率。中央社記者張皓安攝　107年1月20日

中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者蔡怡杼台北20日電）央行總裁彭淮南將卸任，外界除屏息以待新總裁人選揭曉外，在近期新台幣強升下，未來新總裁雙率政策也受到關注，央行常務理事胡勝正認為，穩定微調是最好的雙率政策。

中央銀行總裁彭淮南2月25日將卸任，總統蔡英文曾表示，央行最重要的任務是維持總體經濟的穩定，面對全球經濟的變數，她期待央行持續「採取有效的匯率或者利率政策，來維持總體經濟的穩定」。

中華經濟研究院董事長胡勝正接受中央社專訪時指出，國際情勢充滿變數，包含美國聯準會的升息、縮表，各國央行將如何因應，以及可能的貨幣政策轉變，同時，聯準會也面臨主席換人的情況，都將緊密牽動全球金融市場動態。

胡勝正說，匯率有人主張浮動，也有人支持固定，這兩派各有好處，且不管新台幣走升，還是走貶，都有一半的人不高興、一半的人開心，只是有的聲音比較大，有的比較敢鬥嘴（台語，拌嘴）。

他解釋，若以台灣去年全年出口額近3200億美元計算，當新台幣每貶值1元，出口商收入就多了新台幣3200億元，貶值讓出口商「躺在床上就有錢賺」；但進口商就會受不了。

胡勝正表示，中小企業大多無力承擔太高的避險成本，對以中小企業為主的台灣經濟體來說，「匯率穩定比較好」；但銀行業可能就不喜歡匯率穩定，因為匯率穩定就沒有人要避險，沒有買金融商品的需求，不利產業發展。

在利率政策上，胡勝正指出，央行希望維持台灣實質利率為正數，不樂見負利率的出現。

他說，利率政策非常困難，當利率調升，房貸族負擔壓力變重，但當利率下跌時，對仰賴定存過活的高齡者、退休族來說收入會減少，所以央行要以「宏觀思想」考量總體經濟情勢，在只能升、降或持平，單向運作的利率政策中取得平衡。

有別於國際間以1碼（0.25個百分點）為單位調整利率，在彭淮南20年總裁任內，利率政策大多以「半碼」為單位進行微調，就算未來新總裁上任，胡勝正也力挺政策說「為什麼不能延續？」

他表示，央行利率政策不要動得太快，要讓大家有足夠的時間因應，央行總裁要看當時經濟情勢，審時度勢調整利率。

由於美國去年升息3次，韓國央行也在去年11月底跟進美國，宣布逾6年來首度升息，率先為亞洲央行升息開第一槍，在被問到台灣今年是否升息，身為央行常務理事的胡勝正低調表示，「我不曉得」。1070120

延伸閱讀》央行總裁誰接班 胡勝正妙答：複製一個彭淮南

延伸閱讀》投資案延宕 胡勝正：應解決環評制度缺失

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP