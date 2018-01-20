後彭淮南時代雙率政策 胡勝正建議穩定微調

中央銀行常務理事胡勝正接受中央社專訪說，央行利率政策不要動得太快，要讓大家有足夠的時間因應，央行總裁要看當時經濟情勢，審時度勢調整利率。中央社記者張皓安攝 107年1月20日
中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者蔡怡杼台北20日電）央行總裁彭淮南將卸任，外界除屏息以待新總裁人選揭曉外，在近期新台幣強升下，未來新總裁雙率政策也受到關注，央行常務理事胡勝正認為，穩定微調是最好的雙率政策。
中央銀行總裁彭淮南2月25日將卸任，總統蔡英文曾表示，央行最重要的任務是維持總體經濟的穩定，面對全球經濟的變數，她期待央行持續「採取有效的匯率或者利率政策，來維持總體經濟的穩定」。
中華經濟研究院董事長胡勝正接受中央社專訪時指出，國際情勢充滿變數，包含美國聯準會的升息、縮表，各國央行將如何因應，以及可能的貨幣政策轉變，同時，聯準會也面臨主席換人的情況，都將緊密牽動全球金融市場動態。
胡勝正說，匯率有人主張浮動，也有人支持固定，這兩派各有好處，且不管新台幣走升，還是走貶，都有一半的人不高興、一半的人開心，只是有的聲音比較大，有的比較敢鬥嘴（台語，拌嘴）。
他解釋，若以台灣去年全年出口額近3200億美元計算，當新台幣每貶值1元，出口商收入就多了新台幣3200億元，貶值讓出口商「躺在床上就有錢賺」；但進口商就會受不了。
胡勝正表示，中小企業大多無力承擔太高的避險成本，對以中小企業為主的台灣經濟體來說，「匯率穩定比較好」；但銀行業可能就不喜歡匯率穩定，因為匯率穩定就沒有人要避險，沒有買金融商品的需求，不利產業發展。
在利率政策上，胡勝正指出，央行希望維持台灣實質利率為正數，不樂見負利率的出現。
他說，利率政策非常困難，當利率調升，房貸族負擔壓力變重，但當利率下跌時，對仰賴定存過活的高齡者、退休族來說收入會減少，所以央行要以「宏觀思想」考量總體經濟情勢，在只能升、降或持平，單向運作的利率政策中取得平衡。
有別於國際間以1碼（0.25個百分點）為單位調整利率，在彭淮南20年總裁任內，利率政策大多以「半碼」為單位進行微調，就算未來新總裁上任，胡勝正也力挺政策說「為什麼不能延續？」
他表示，央行利率政策不要動得太快，要讓大家有足夠的時間因應，央行總裁要看當時經濟情勢，審時度勢調整利率。
由於美國去年升息3次，韓國央行也在去年11月底跟進美國，宣布逾6年來首度升息，率先為亞洲央行升息開第一槍，在被問到台灣今年是否升息，身為央行常務理事的胡勝正低調表示，「我不曉得」。1070120
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