謝淑薇澳網闖16強 平台灣女單大滿貫最佳

謝淑薇（圖）20日在澳網女單以6比2、7比5，直落二擊敗波蘭名將拉德旺絲卡，成功闖進16強。（圖取自澳網推特twitter.com/AustralianOpen）

（中央社記者李晉緯台北20電）台灣網球女將謝淑薇今天在澳網女單賽事，以直落二擊敗波蘭名將拉德旺絲卡，順利闖進16強，追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。



世界排名第35的德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）生涯曾贏得包括2015年WTA年終賽在內的20座單打冠軍，世界排名最高達到第二名，謝淑薇過去兩次與拉德旺絲卡交手，兩人各拿1勝。



今天比賽開打後，謝淑薇先在第1局保發，並在第2局立刻攻破對手發球局，雖然第3局被破，但第4局立刻還以顏色，再破對手發球局，取得3比1領先。之後兩人各自保住自己的發球局，謝淑薇在第8局第3度破發成功後，以6比2收下首盤。



次盤的比賽，謝淑薇同樣在第2局攻破對手發球局，但第3局也被對手回破；她在第6局破發，但第7局又被對手回破，戰情陷入拉鋸。



兩人之後各自保發，以5比5戰平，第11局謝淑薇先保發，接著在第12局破發成功，以7比5鎖定勝利。



2008年的澳網，謝淑薇一路從會外賽殺進會內賽，挺進到16強才止步，今天以直落二贏球後再闖16強，追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。



謝淑薇在本屆澳網接連演出大驚奇，18日先大爆冷門，扳倒2016法國網球公開賽、2017溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主，且曾為世界球后的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）闖進32強，今天再擊敗拉德旺絲卡，連兩戰有精采表現。1070120



