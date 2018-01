謝淑薇澳網闖16強 平台灣女單大滿貫最佳

(中央社記者李晉緯台北20電)台灣網球女將謝淑薇今天在澳網女單賽事,以直落二擊敗波蘭名將拉德旺絲卡,順利闖進16強,追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。



世界排名第35的德旺絲卡(Agnieszka Radwanska)生涯曾贏得包括2015年WTA年終賽在內的20座單打冠軍,世界排名最高達到第二名,謝淑薇過去兩次與拉德旺絲卡交手,兩人各拿1勝。



今天比賽開打後,謝淑薇先在第1局保發,並在第2局立刻攻破對手發球局,雖然第3局被破,但第4局立刻還以顏色,再破對手發球局,取得3比1領先。之後兩人各自保住自己的發球局,謝淑薇在第8局第3度破發成功後,以6比2收下首盤。



次盤的比賽,謝淑薇同樣在第2局攻破對手發球局,但第3局也被對手回破;她在第6局破發,但第7局又被對手回破,戰情陷入拉鋸。



兩人之後各自保發,以5比5戰平,第11局謝淑薇先保發,接著在第12局破發成功,以7比5鎖定勝利。



2008年的澳網,謝淑薇一路從會外賽殺進會內賽,挺進到16強才止步,今天以直落二贏球後再闖16強,追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。



謝淑薇在本屆澳網接連演出大驚奇,18日先大爆冷門,扳倒2016法國網球公開賽、2017溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主,且曾為世界球后的西班牙名將蒙奎露薩(Garbine Muguruza)闖進32強,今天再擊敗拉德旺絲卡,連兩戰有精采表現。1070120





"I'm coming to the big court again I think!"



Hsieh Su-Wei will take on the second seed @AngeliqueKerber in the 4R!#AusOpen pic.twitter.com/aXwFQtYDcL