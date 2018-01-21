年輕人擠在22K服務業 胡勝正提解方

中華經濟研究院董事長胡勝正接受中央社專訪表示，很多年輕人情願擠在只能領22K低薪的服務業，也不願投入製造業，建議政府提供職業訓練同時，也要讓年輕人有願景。中央社記者張皓安攝 107年1月21日
中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者廖禹揚台北21日電）台灣低薪問題嚴峻，中華經濟研究院董事長胡勝正說，很多年輕人情願擠在只能領22K低薪的服務業，也不願投入製造業，建議政府提供職業訓練同時，也要讓年輕人有願景。
胡勝正接受中央社專訪時直言「勞工是有選擇的」，許多技術訓練太專業，受訓完成後，原先目標投入的職位也沒了，接受的專業訓練也無助轉投其他製造業工作。
他分析，餐飲業情況不同，由於門檻低，「我可以煮德國菜、法國菜、西班牙菜，可以轉來轉去」，所以很多年輕人情願擠在服務業，也不願投入製造業。
不過，服務業平均薪資普遍比製造業低，胡勝正表示，在台灣，製造業薪水比服務業高出1、2萬元並不難，但為何許多年輕人情願擠在只能領到22K的服務業，「因為你現在去接受職業訓練，可能受訓完後工作也已經沒了，被機器人取代」。
胡勝正回憶他剛出社會的年代，「當時大家去做徒弟，3年沒有薪水，只供吃住，但3年後你就能成為享有高薪的師父」，換句話說，3年後的高薪願景，讓當時的年輕人心甘情願熬過3年無薪可領的日子。
「現在年輕人卻看不到願景」，胡勝正感嘆，這不是只有台灣才有的問題，他有一次去南韓遇到一名說著流利英文的計程車司機向他抱怨：「兒子只願意穿著西裝在服務業上班，不願意去製造業。」
是什麼原因讓年輕人不願意投入製造業，胡勝正認為，政府鼓勵年輕人接受職業訓練時，應提供途徑，明確告訴年輕人投入這項技術，未來會有哪些職位，「這樣他們才敢做」。
至於台灣面臨的缺人才問題，胡勝正坦言，「也不能全怪企業」，他說，台灣企業規模較小，薪資占營運成本比例較大規模企業高，「所以你無法跟人家在人才上競爭」，唯一的解決方式就是擴大規模，也就是鼓勵併購。
若無法參與併購，胡勝正說，那就鼓勵他們做「小規模企業該做的事」，以多樣少量、客製化的產品提高產品售價，例如許多老年人會有的長短腳問題，「只要兩邊鞋底不一樣高，價格就增加很多，這就可以用來給員工加薪」。1070121
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