邱垂正：暫緩加班機是正告對岸儘速協商

政府暫緩2家中國大陸航空公司春節加班機申請，陸委會副主委邱垂正21日表示，此舉是正告對岸儘速改正並協商。（中央社檔案照片）
（中央社記者繆宗翰台北21日電）對於政府暫緩兩家中國大陸航空公司春節加班機申請，陸委會副主委邱垂正今天表示，此舉是正告對岸儘速改正並協商，各界應回歸飛航安全本質，當務之急是透過兩岸飛安協商解決。
媒體報導，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正20日出席台北企業經理協進會主辦的「國際政經新形勢與企業投資機會研討會」時，提到民航局暫不核准兩家中國大陸航空公司兩岸春節加班機申請只是喊話的「權宜之計」。
對於相關報導引發各界討論，邱垂正今天接受中央社記者電話訪問時表示，當天在場台商確實對暫緩中國大陸航空公司春節加班機申請等相關措施有所疑慮，他在現場是說明與重申政府對飛航安全的考量。
他說，部分媒體報導「過度甚至惡意解讀，並刻意放大，只能表達遺憾。但飛安至關重大，絕不能妥協」。
邱垂正重申，陸方片面未經協商啟動新航路，引起高度飛安風險，且又拒絕協商解決，才是問題本質。
他表示，政府嚴肅處理M503等航路引發的安全疑慮，為力促陸方嚴肅看待，必須針對兩家飛高風險新航路的陸方業者暫緩春節加班機，當務之急是透過兩岸飛安協商解決。
邱垂正也提到，飛安攸關所有乘客生命財產安全，「人命關天、生命無價」，飛安沒有模糊空間。
他質疑，陸方口口聲聲重視台商權益，並動員部分台商團體對政府暫緩加班機施壓，企圖轉移焦點，試問沒有飛安如何保障旅客權益？飛安也應該是往返兩岸台商及民眾最應重視的基本權益。
邱垂正並再度呼籲各方，在中國大陸不願協商前，勿使用安全尚有嚴重疑慮的航路，國人也須了解面對中共不願負責、逃避協商的作法，一旦出現意外風險，中國大陸必須承擔任何影響民眾安全的嚴重後果。
中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。1070121
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