澳網演驚奇之旅 謝淑薇樂觀面對下一戰

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）台灣網球女將謝淑薇在澳洲公開賽重演驚奇之旅，挺進女單16強賽，距離她10年前首度在這項大賽現身時爆冷晉級16強恰好10年，她表示面對接下來的賽事將保持樂觀，順其自然。



路透社報導，32歲的謝淑薇接下來將遭遇2016年奪冠的德國前世界球后柯貝（Angelique Kerber），這對目前排名世界88的她來說是個艱難的挑戰。



但是在她上周先後爆冷擊敗獲得溫布頓錦標賽冠軍的西班牙好手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）和曾排名世界第2的波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）之後，她迎向下一戰將應該沒有什麼壓力。



這位台灣網壇一姐今天在墨爾本球場（Melbourne Park）接受路透社訪問時開玩笑說：「別提打敗她了，我比較可能會被打個半死。」



謝淑薇表示：「我想我只能設法保持樂觀，步步為營，奮戰到底。」



在單打過關斬將的同時，謝淑薇還必須和中國搭檔彭帥在女子雙打拼戰。她們兩人的組合很成功，已經在溫布頓錦標賽和法國公開賽拿過冠軍。



她們這次在澳網女雙也已經晉級8強賽，讓謝淑薇的戰果更為輝煌。她擊球方式獨樹一格，能夠雙手持拍左右開弓，加以雙打經驗豐富，似乎都對上周在單打的比賽有所助益，例如能夠由看似不可能的角球擊球，令對手難以招架。



俄羅斯前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova ）2012年在溫布頓錦標賽擊敗謝淑薇後就曾說，她的吊球和切球可以「令人發瘋」。



謝淑薇說，她小時候開始打球時，父親謝子龍就要她雙手持拍，年輕時一直如此，如今成了她的招牌。



她說：「我小時候很瘦。開始打球時才5歲，沒什麼力氣。一隻手抓不住球拍，因此用兩隻手。」



2008年時，謝淑薇22歲，她由會外賽闖進澳洲公開賽，一路殺到16強，最後敗在7度贏得大滿貫賽冠軍的比利時好手艾寧（Justine Henin）手下。



10年過後，她將成為在澳網16強賽拼戰的最年長球員，她不太情願地承認這點。



謝淑薇說：「我看來可愛又年輕。對年齡我不會想太多。」



她表示：「我被告知，我的身體就像20歲，因為我並沒有打那麼多的比賽。而且我很幸運也沒有嚴重的傷勢。因此，我想我還有進步空間。」



她又說，她的排名大幅提升後，有機會參加更多競爭更激烈的比賽，應有助她再奮力一搏。



謝淑薇談起16強賽對手柯貝時說：「她是很棒的球員，可以很持平地說，她可能在技巧和威力上都占優勢。」



她表示：「我的優勢在於球風自由。我上場比賽時其實並沒有預訂計畫，而只是順其自然。」（譯者：中央社林治平）1070121