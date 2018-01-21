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土耳其揮軍敘利亞打庫德族 美籲土克制

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謝淑薇澳網單打雙打皆得意 女雙闖進8強

發稿時間：2018/01/21 15:18

最新更新：2018/01/21 15:52

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台灣網球女將謝淑薇（前）21日在澳洲網球公開賽女雙賽事中，與搭檔彭帥（後）以直落二擊敗對手晉級，闖進8強。（中央社檔案照片）台灣網球女將謝淑薇（前）21日在澳洲網球公開賽女雙賽事中，與搭檔彭帥（後）以直落二擊敗對手晉級，闖進8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇今天和中國搭檔彭帥，在澳洲網球公開賽女雙16強賽中費時1小時15分鐘，以6比4、6比2，淘汰美國女將阿塔沃與德國的葛羅菲德，挺進8強。

謝淑薇在網壇大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽連締驚奇，女單接連扳倒世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）以及世界排名35的波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），挺進16強，轉戰女雙她表現依舊火燙，今天和彭帥聯手的「海峽組合」，也成功安抵8強。

「海峽組合」今對上美國女將阿塔沃（Raquel Atawo）與德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）的「美德聯軍」，首盤開局雖遭對手破發得逞，所幸第2局馬上就還以顏色。

第3局「海峽組合」先是成功保發，關鍵第4局再度成功破發，兩人帶著2局領先到底，以6比4率先拿下。

「海峽組合」次盤開局就率先破發，前2局打完就取得2比0領先，且完全不給對手任何機會，總計第2盤4次發球局，沒有暴露任何破發點，加上兩人第7局再次成功破發，以5比2早早取得聽牌優勢，最後就以6比2輕鬆拿下8強入場券。1070121



延伸閱讀》16強賽對決前球后 謝淑薇挑戰生涯最佳紀錄

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