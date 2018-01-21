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土耳其揮軍敘利亞打庫德族 美籲土克制

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戴資穎不敵拉差諾 馬來西亞羽球賽居亞軍

發稿時間：2018/01/21 16:50

最新更新：2018/01/21 21:05

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zoom in 馬來西亞羽球大師賽是2018年賽季第一場國際賽，世界羽球球后戴資穎（圖）連闖4關挺進最終決賽，無奈錯失2個冠軍點，遭泰國名將拉差諾逆轉，新賽季首戰居次。（badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日馬來西亞羽球大師賽是2018年賽季第一場國際賽，世界羽球球后戴資穎（圖）連闖4關挺進最終決賽，無奈錯失2個冠軍點，遭泰國名將拉差諾逆轉，新賽季首戰居次。（badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）世界球后戴資穎今忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽，第3局浪費2次冠軍點，加上最後回擊掛網，遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰銀恨居次。

馬來西亞羽球大師賽是2018年賽季第一場國際賽，戴資穎以女單大會頭號種子的身份出席，她連闖4關挺進最終決賽，對手是世界排名第5的泰國名將拉差諾（Ratchanok Intanon），兩人過去交手19次，小戴對戰以9勝10負略居下風，加上今天又輸，對戰以9勝11負、並吞下對戰3連敗。

今天兩人交手，前半段戰局呈現膠著，雙方一路鏖戰至16比16平，決勝期戴資穎連丟5分，首局先以16比21讓出。

第2局小戴開始改變打法，透過來回調動把角度拉開後，再採取強力直線殺球，讓她最多以20比12、取得8分領先優勢，比賽尾盤，她雖連續丟掉2分，好在對手回球掛網，讓她以21比14扳回一成。

不過在第3局開打前，戴資穎場邊脫下球鞋與襪子，接受大會防護員緊急治療，她右腳趾貼上紮貼後繼續提拍上陣，兩人鏖戰至8比7，小戴連續因反拍長球出界、掛網與網前小球出界，連丟5分，反倒落後對手4分。

zoom in 世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰「銀」恨居次。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰「銀」恨居次。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月21日

決勝關頭，小戴一度拉出一波9比2攻勢扭轉戰局，不過拉差諾並未放棄比賽，在比賽尾盤追成19比19平。

關鍵時刻對手回擊失誤，讓戴資穎曾取得2個冠軍點，無奈只差一步就能奪冠的她，都因長球回擊出界，再讓對手扳平。

該贏沒贏的小戴，先是一次近身防守失誤，接著又發生回擊掛網，連丟2分的她以22比24遭對手逆轉，錯失本季首冠。1070121

世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽，遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰銀恨。（圖取自馬來西亞羽球大師賽推特 twitter.com） 世界球后戴資穎21日忍著右腳趾傷勢，在馬來西亞羽球大師賽女單決賽，遭泰國名將拉差諾以2比1逆轉，新賽季首戰銀恨。（圖取自馬來西亞羽球大師賽推特 twitter.com）

延伸閱讀》戴資穎的羽球故事：千錘百鍊11年 拿下球后頭銜

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