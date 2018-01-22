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謝淑薇網壇魔術師 每次揮拍都給球迷驚喜

發稿時間：2018/01/22 17:22

最新更新：2018/01/22 17:48

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身材瘦小的謝淑薇揮動手中的球拍時，就像魔術師揮舞著魔術棒，每一次都能帶給對手、球迷驚喜。（取自澳網推特 twitter.com）身材瘦小的謝淑薇揮動手中的球拍時，就像魔術師揮舞著魔術棒，每一次都能帶給對手、球迷驚喜。（取自澳網推特 twitter.com）

（中央社記者龍柏安台北22日電）世界網壇向以力量當道，而身材瘦小的謝淑薇，和人高馬大的歐美球員站在一起，更顯單薄，但每當她揮動手中的球拍，就像魔術師揮舞著魔術棒，每一次都能帶給對手、球迷驚喜。

今天謝淑薇在澳洲網球公開賽女單16強，面對前世界球后、德國名將柯貝（Angelique Kerber），負責轉播的FOX體育台球評、前男網國手陳子欣都嘖嘖稱奇，他也這樣形容謝淑薇：「她就像是網球場上的魔術師，讓對手摸不著頭緒，她擊球後的路線，彷彿像在紙上劃出來一樣精確。」

謝淑薇5歲開始練網球，年幼力小的她，因單手抓不住球拍，所以不論正拍還是反拍，她都是雙手持拍，如今這也成為她的註冊商標。

15歲就轉戰職業，謝淑薇很清楚，力量是她職業路上最大劣勢，正因力不如人，她只能採取借力使力的打法，此外她總能利用拍面的不同角度，創造不可思議的攻擊路線，加上變化莫測的切球，使她的球路在世界網壇上獨樹一格。

就連俄羅斯的前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova），在2012年在大滿貫賽之一的溫布頓網球賽，擊敗謝淑薇後都說，她的吊球和切球可以「令人發瘋」。

謝淑薇今年再次於澳網勇闖女單第4輪，也是她繼10年前、2008年澳網之後再度打進16強，雖沒能將她生涯大滿貫的最佳紀錄繼續向前推進，但是她用手中的球拍，讓所有現場與電視機前的球迷，享受了一場有如魔術般的精彩表演，但對網子對面的對手來說，恐怕就很難笑得出來，就連今天贏球的柯貝，比賽中幾乎完全摸不透謝淑薇的打法和進攻路線，氣得她兩度想要砸拍洩憤。1070122

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